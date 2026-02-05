Un nou joc de război desfășurat în Germania sugerează că un atac al Rusiei împotriva NATO își poate atinge majoritatea obiectivelor în câteva zile

Un nou joc de război care a simulat o incursiune rusă în Lituania, realizat de foști oficiali germani și NATO, a ajuns la concluzia că Moscova ar „atinge majoritatea obiectivelor sale” în doar câteva zile, relatează The Independent.

Exercițiul a imaginat un scenariu în care Kremlinul folosește afirmații false despre o „criză umanitară” în exclava rusă Kaliningrad pentru a ocupa orașul lituanian Marijampole, situat la est de exclavă și un punct strategic prin care trece drumul ce leagă Rusia de Belarus.

Scenariul, care și-a imaginat un atac rusesc în octombrie 2026, sugerează că absența leadership-ului american și ezitările statelor NATO ar putea permite Moscovei să obțină control total asupra regiunii baltice în doar câteva zile, folosind o forță inițială de numai 15.000 de soldați.

„Rușii și-au atins majoritatea obiectivelor fără să-și deplaseze prea multe dintre propriile unități”, a declarat pentru The Wall Street Journal Bartłomiej Kot, un analist polonez în domeniul securității care a jucat rolul prim-ministrului Poloniei în exercițiu.

„Ce mi-a arătat acest lucru este că, odată ce suntem confruntați cu narațiunea escaladării din partea Rusiei, avem deja adânc înrădăcinată în gândire ideea că noi suntem cei care ar trebui să dezescaladăm”, a adăugat el.

De ce ar ataca rușii în direcția unui oraș puțin cunoscut din Lituania

Marijampole găzduiește o intersecție rutieră esențială în Europa. UE și Ucraina folosesc autostrada Via Baltica spre Polonia, care se întinde spre sud-vest. Pe direcția est-vest se află un drum care leagă Belarusul de Kaliningrad, pe care Lituania este obligată să îl mențină deschis traficului rusesc în baza unui tratat.

Orașul Marijampole pe hartă, FOTO: Google Maps

În jocul de război, Rusia a prezentat invazia orașului Marijampole drept o misiune umanitară. SUA au refuzat să invoce Articolul 5 al NATO, care prevede că toți membrii trebuie să vină în apărarea unei țări aliate atacate.

Germania a fost ezitantă în reacția sa la atac, iar o brigadă deja desfășurată în Lituania nu a intervenit după ce Rusia a folosit drone pentru a amplasa mine în apropierea unei baze militare, potrivit prognozei jocului de război.

Polonia, între timp, s-a mobilizat, dar în cele din urmă nu a trimis trupe în Lituania pentru a contribui la apărarea teritoriului acesteia.

„Rușii știau că Germania va ezita”

Franz-Stefan Gady, analist militar cu sediul la Viena, a jucat în exercițiu rolul șefului Statului Major General rus.

„Descurajarea nu depinde doar de capacități, ci și de ceea ce crede inamicul despre voința noastră, iar în jocul de război eu și «colegii mei ruși» știam: Germania va ezita. Și acest lucru a fost suficient pentru a câștiga”, a spus el.

Jocul a fost realizat pe fondul temerilor tot mai mari în Europa privind un posibil atac rusesc asupra NATO. Anul trecut au avut loc incursiuni repetate ale avioanelor de vânătoare și dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv al României, pe măsură ce Moscova a testat apărarea alianței – o mișcare despre care experții și oficialii spun că a fost menită să arate cum ar reacționa statele membre.

Ruben Brekelmans, ministrul olandez al apărării, a declarat pentru WSJ că evaluările indică faptul că „Rusia va putea deplasa cantități mari de trupe într-un interval de un an”, adăugând: „Vedem deja că își măresc stocurile strategice și își extind prezența și capacitățile de-a lungul frontierelor NATO”.

Exercițiul de tip joc de război a fost realizat în luna decembrie, la inițiativa ziarului german Die Welt și a Centrului German pentru Jocuri de Război din cadrul Universității Helmut-Schmidt a Forțelor Armate Germane.