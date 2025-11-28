Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță, pe primul loc, la 3 procente distanță față de următorul clasat / În top 5 apare un nou candidat

Candidatul independent la Primăria București Vlad Gheorghe a publicat vineri un nou sondaj, realizat de casa de sondare CIRA. Primul în intenția de vot pentru București este Daniel Băluță – 24% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR).

Sondajul a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie și are 1.182 de respondenți, prin recrutare digitală aleatorie (online). Eroarea maximă, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,1%

Candidatul USR în sondajul făcut de CIRA, Cătălin Drulă, este cotat pe locul patru, cu 18%. Pe locul 5, cu câte 5 procente, apar doi candidați: Ana Ciceală (SENS) și cel care a publicat acest sondaj – Vlad Gheorghe (independent).

În clasament apare și Virgil Alexandru Zidaru, cu 3%, care s-a retras între timp în favoarea Ancăi Alexandrescu. Eugen Teodorovici, fost ministru PSD, acum candidat independent, este cotat la 2%, iar George Burcea (POT) și Gigi Nețoiu (independent) cu câte 1%.

Presshub scrie că, potrivit termene.ro, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș – 80% și de Marius Pieleanu, cu 20%.

Bucureștenii vor desființarea sectoarelor

Sondajul arată că 34% dintre bucureșteni sunt mulțumiți de modul în care arată Municipiul București, iar 59% nu sunt mulțumiți.

Întrebați dacă sunt de acord cu desființarea celor 6 sectoare „astfel încât Bucureștiul să fie condus de un singur primar, reducând costurile și pentru a avea o dezvoltare mai omogenă”, 52% dintre respondenți au spus că da, iar 42% nu sunt de acord.

Vlad Gheorghe le cere candidaților de dreapta să decidă susținerea unui singur candidat

După publicarea sondajului, Vlad Gheorghe îi cheamă pe „candidații reformiști/de dreapta la discuții”: „Dacă nu ne așezăm la aceeași masă, există un risc major ca PSD sau AUR să pună mâna pe Capitală. Dacă se întâmplă asta, suntem toți vinovați”.

„Propun să decidem împreună, cu toate datele în față, cine are cele mai mari șanse și pe acela să-l susținem cu toții. Poate fi baza unei mari alianțe reformiste pentru 2028 — altfel riscăm să lăsăm Bucureștiul și România pe mâna extremelor”, a transmis Vlad Gheorghe.

Șansele candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei au variat în ultimele trei luni, de la sondaj la sondaj. HotNews.ro a centralizat cele mai importante sondaje publicate până acum și a scris cum au evoluat scorurile estimate pentru cei mai importanți candidați la alegerile din București.

Ultimul sondaj AtlasIntel pentru HotNews.ro arată că Ciprian Ciucu se află pe primul în cursa pentru Primăria Capitalei cu 19,2%, dar avansul față de contracandidații săi este în marja de eroare.

Dintre marile sondaje publicate până acum și centralizate de HotNews, Ciucu apare pe prima poziție în două dintre cercetările sociologice, în timp ce într-un sondaj Avangarde din august Ciucu e la egalitate cu Daniel Băluță.

