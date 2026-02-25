Un număr record de jurnaliști au fost uciși în 2025, majoritatea de către o singură țară

Un număr record de 129 de jurnaliști și angajați din media au fost uciși în timpul exercitării profesiei anul trecut, două treimi dintre ei fiind uciși de Israel, a anunțat miercuri Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), citat de Reuters.

CPJ, o organizație independentă cu sediul la New York care documentează atacurile împotriva presei, a arătat în raportul său anual că a fost al doilea an consecutiv în care numărul jurnaliștilor uciși a atins un nivel record și al doilea an la rând în care Israelul a fost responsabil pentru două treimi dintre aceste cazuri.

Forțele armate israeliene au ucis 86 de jurnaliști în 2025, majoritatea palestinieni din Gaza, dar și 31 de lucrători mass-media într-un atac asupra unui centru media al rebelilor houthi din Yemen. Lovitura aeriană respectivă a fost al doilea cel mai sângeros atac înregistrat vreodată de CPJ, se arată în raport.

Israelul a fost responsabil de asemenea pentru 81% dintre cele 47 de cazuri pe care CPJ le-a clasificat drept ucideri intenționate sau „crime”. Organizația a declarat că cifra reală este probabil mai mare, dar că nu poate fi stabilită cu exactitate din cauza restricțiilor de acces care au îngreunat verificarea informațiilor în Fâșia Gaza.

Forțele armate ale Israelului afirmă că nu trag în non-combatanți

Armata israeliană nu a răspuns unei solicitări de comentarii. În trecut, aceasta a declarat că trupele sale din Gaza vizează exclusiv combatanți, însă că operațiunile în zone de conflict implică riscuri inerente.

Israelul a recunoscut că a vizat centrul media din Yemen în septembrie, descriindu-l la acel moment drept un instrument de propagandă al rebelilor houthi.

În mai multe cazuri, Israelul a recunoscut că a vizat jurnaliști în Gaza despre care a susținut că aveau legături cu Hamas, fără a furniza însă dovezi verificabile în acest sens. Organizațiile internaționale de presă au respins ferm acuzațiile potrivit cărora reporterii uciși ar fi avut legături cu militanți. CPJ a calificat astfel de acuzații formulate de Israel drept „calomnii mortale”.

Israelul nu permite jurnaliștilor străini să intre în Gaza, astfel că toți lucrătorii media uciși acolo au fost palestinieni.

Israelul, acuzat că a ucis mai mulți jurnaliști decât orice alt stat din lume

Raportul afirmă că „armata israeliană a comis acum mai multe ucideri țintite ale presei decât armata oricărui alt guvern” în cele mai bine de trei decenii de când CPJ colectează date.

Potrivit raportului, cel puțin 104 dintre cei 129 de jurnaliști uciși au murit în zone de conflict. În afară de Gaza și Yemen, cele mai periculoase țări pentru jurnaliști au fost Sudanul, unde au fost uciși nouă jurnaliști, și Mexicul, unde au murit șase. Patru jurnaliști ucraineni au fost uciși de forțele ruse, iar trei jurnaliști au murit în Filipine, se mai arată în raport.

Rusia a negat că ar fi vizat în mod deliberat jurnaliști și a acuzat Ucraina că i-ar fi vizat pe reporterii ruși, acuzație pe care Kievul o respinge. Nu a existat un comentariu imediat din partea ambasadei Rusiei la Washington cu privire la raportul CPJ.

Printre cei uciși anul trecut s-a numărat și jurnalistul Reuters Hussam al-Masri, ucis de tir israelian în august, în timp ce transmitea imagini video în direct de la Spitalul Nasser din Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat regretul pentru atacul care a ucis și alți patru jurnaliști, descriindu-l drept un „incident tragic”.

Armata israeliană a declarat că a vizat o cameră video a Hamas, însă o investigație a agenției de presă Reuters a constatat că dispozitivul îi aparținea.