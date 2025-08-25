Patru jurnaliști, inclusiv din echipele Reuters, AP și Al Jazeera, printre cei 15 oameni uciși de un atac isralian asupra unui spital din Gaza, spun oficialii palestinieni

Spitalul Naser din sudul Fâșiei Gaza, lovit de un atac israelian. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un cameraman Reuters și un jurnalist Associated Press se aflau printre cei uciși în atacul de la spitalul Nasser. Un alt jurnalist lucra pentru Al Jazeera, scriu AFP și BBC.

Cel puțin 15 oameni, printre care patru jurnaliști care lucrau pentru presa internațională, au fost uciși într-un atac israelian asupra spitalului Nasser din Khan Younès, din sudul Fâșiei Gaza, a anunțat un oficial al serviciului palestinian de urgență, Mahmoud Bassal.

Întrebată de AFP despre acest atac, care au vizat o clădire a acestui complex spitalicesc, țintit de mai multe ori de Israel de la începutul războiului, armata israeliană a spus că verifică aceste informații.

Potrivit lui Bassal, primul atac a fost lansat cu o dronă și a fost urmat de un bombardament aerian care a avut loc în timp ce răniții erau evacuați.

Având în vedere restricțiile impuse presei de către Israel în Gaza și dificultățile de acces pe teren, AFP nu a putut să verifice în mod independent bilanțurile și afirmațiile autorităților locale sau ale armatei israeliene.

Al Jazeera a anunțat moartea la fața locului a unuia dintre fotojurnaliștii și reporterii săi, Mohammad Salama, la două săptămâni după ce a pierdut patru jurnaliști și doi freelanceri într-un atac țintit al armatei israeliene.

Agenția de presă Reuters a indicat de asemenea că unul dintre jurnaliștii uciși și unul dintre cei răniți făceau parte din echipa sa.

Agenția americană Associated Press (AP) a declarat că a patra jurnalistă ucisă, Mariam Dagga, colabora cu ea, dar că nu se afla în misiune pentru agenție în momentul incidentului.

Aproape 200 de jurnaliști uciși

Sindicatul jurnaliștilor palestinieni a raportat, de asemenea, moartea celor patru jurnaliști, confirmând cele două nume menționate mai sus, precum și pe cele ale lui Hossam al-Masri și Moaz Abou Taha.

Potrivit unui jurnalist AFP din Gaza, cei doi bărbați lucrau pentru mass-media palestiniană și internațională.

Înainte de anunțarea acestor decese, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) și Reporteri fără Frontiere (RSF) au înregistrat aproape 200 de jurnaliști uciși de la începutul războiului din Gaza, declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Bassal a menționat, de asemenea, moartea unui asistent medical în atacurile de luni dimineață.

Mai multe persoane rănite, unele acoperite de sânge, au fost îngrijite la spital după atacuri, a constatat un fotograf AFP prezent la fața locului.

Spitalul Nasser este una dintre ultimele instituții medicale încă parțial funcționale din Fâșia Gaza.