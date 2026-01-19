Un număr record de români și-au făcut pensie facultativă anul trecut. Care a fost câștigul investițional și ce plăți s-au făcut

Numărul total de români care contribuiau la o pensie privată facultativă (Pilonul III de pensii) a ajuns la un milion de participanți, după ce un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar la aceste fonduri de pensie anul trecut, cu 37% mai mulți decât în 2024, a anunțat luni APAPR (asociația administratorilor fondurilor de pensii).

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toți românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariați și cei cu activități independente, asimilați salariaților), dar și angajatorii, care pot oferi contribuții suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaților, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale.

Câștig net de 515 milioane euro, față de ce au contribuit oamenii

Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde RON (1,45 miliarde euro), în creștere cu 33% față de finele lui 2024, potrivit calculelor APAPR.

Sursa foto: APAPR

Un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record.

Astfel, la finele anului 2025 numărul total de români înscriși la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la 1 milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populației în fondurile de pensii private și în economia națională.

În cursul anului 2025, aceștia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuții în valoare totală de cca. 940 milioane lei, cu 25% mai mult decât în 2024 și de asemenea o valoare record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcționare (2007-2025), fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflației de 4,9%, conform calculelor APAPR.

Sursa foto: APAPR

În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câștig pentru participanți în valoare de 2,6 miliarde RON (515 milioane euro), net de toate comisioanele, în plus față de contribuțiile primite în administrare.

Când îți poți retrage banii și ce plăți s-au făcut anul trecut

Participanții la Pilonul 3 își pot retrage banii acumulați oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând de asemenea să continue să contribuie și după această vârstă.

În cazul nefericit al decesului participantului, banii acumulați în Pilonul 3 revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicându-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât și plata eșalonată pe maxim 5 ani.

De altfel, cele 10 fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăți în valoare de cca. 272 mil. RON (+83% față de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% față de 2024).

Plățile totale realizate de Pilonul 3 pe întreaga durata de funcționare (2007-2025) au atins 1,05 miliarde RON către cca. 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuțiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 euro/an pentru persoane fizice și angajatori.

APAPR susține că actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării. În contextul creșterii veniturilor și al provocărilor demografice, majorarea deductibilității ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populației, cât și a angajatorilor.

Sursa foto: Dreamstime.com