Un nume greu al Netflix pleacă la unul dintre cei mai mari rivali: „Am simțit întotdeauna o afinitate față de modul lor de a spune povești”

Regizorul și producătorul canadiano-american Shawn Levy a încheiat un contract general cu 20th Television, divizie a Disney, după o colaborare îndelungată cu Netflix, începută în 2017, anunță Variety.

Levy și 21 Laps Entertainment, compania sa de producție, vor începe să dezvolte și să producă proiecte pentru Disney în octombrie 2027. Serialele produse ca parte a parteneriatului vor putea fi văzute în streaming în România pe Disney, platforma care difuzează și filmele produse de gigantul american al divertismentului după ce acestea își încheie parcursul în sălile de cinema.

Levy este un cineast de mare succes, care s-a făcut remarcat inițial ca regizor de comedii, filmele sale lansate în cinematografe obținând încasări de peste 3,5 miliarde de dolari.

În ultimii ani el a devenit însă cunoscut mai ales pentru proiectele din zona genurilor fantastice și SF, la Netflix fiind producător executiv pentru toate cele cinci sezoane ale serialului-fenomen „Stranger Things”, cel mai urmărit din istoria platformei de streaming.

În vârstă de 58 de ani, Levy a regizat de asemenea mai multe episoade ale „Stranger Things” și a scris și regizat filmul „The Adam Project” din 2022, cu Ryan Reynolds în rolul principal, și a fost producător executiv pentru ambele sezoane ale serialului fantasy „Shadow and Bone”.

Relația dintre Disney și Levy nu este una nouă; cel mai important, el a scris, regizat și produs filmul Marvel „Deadpool & Wolverine”, ce a obținut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari în 2024.

Shawn Levy (centru) alături de frații Duffer la premiera ultimului sezon al serialului „Stranger Things”, FOTO: Xavier Collin, Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Regizorul va realiza pentru Disney un nou film „Star Wars” și un lungmetraj „Ghost Rider”

Mai multe dintre primele sale succese au fost, de asemenea, la Disney sau la companii deținute în prezent de Disney: și-a început cariera regizând episoade ale unor seriale Disney Channel, inclusiv „The Famous Jett Jackson”, înainte de a regiza proiecte ale 20th Century precum „Cheaper by the Dozen” (2003) și primele trei filme din seria „Night at the Museum” (2006–2014).

Următoarele sale două proiecte Disney sunt deja stabilite: va regiza filmul „Star Wars: Starfighter” al Lucasfilm și „Ghost Rider” al Marvel, ambele avându-l în distribuție pe Ryan Gosling.

„Cu mulți ani înainte să regizez filme, mi-am început cariera regizând și producând episoade de televiziune pentru Disney Channel și am simțit întotdeauna o afinitate față de Disney și față de viziunea lor asupra modului de a spune povești”, a declarat Shawn Levy într-un comunicat.

Levy nu este primul nume greu contractat de Netflix care a decis în ultimii ani să plece la una dintre companiile rivale. Printre plecările de răsunet s-au numărat chiar cea a fraților Duffer cu care Levy a lucrat la „Stranger Things”, cea a apreciatului regizor de seriale și filme horror Mike Flanagan, sau a lui Henry Cavill, vedeta serialului „The Witcher”.

Frații Duffer au semnat un contract general cu Paramount, în timp ce Flanagan și Cavill au fost atrași de Amazon MGM.

În pofida plecărilor, Netflix a reușit să își mențină poziția de lider al pieței de streaming la nivel mondial, chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp a fost depășită în SUA ca număr de abonați de Amazon Prime Video.