„Exit” de răsunet la Netflix, care pierde în fața unui rival creatorii serialului care a devenit un fenomen global

Paramount a semnat un contract de exclusivitate pe patru ani cu frații Matt și Ross Duffer, cunoscuți pentru rolurile lor de creatori, scenariști și regizori ai serialului „Stranger Things”, unul dintre cele mai populare din istoria Netflix, relatează revista Variety.

Acordul, care urmează să pună accentul pe „filme ambițioase” și „producții cinematografice de mare anvergură” pentru divizia de streaming a Paramount, va intra în vigoare după încheierea contractului lor actual cu Netflix, în aprilie 2026.

Proiectele viitoare vor fi dezvoltate prin compania lor de producție, Upside Down Pictures, condusă de frați împreună cu partenera lor de producție și președinta companiei, Hilary Leavitt.

„Suntem extrem de încântați să ne alăturăm familiei Paramount”, au declarat Matt și Ross Duffer într-un comunicat. „A face parte din această misiune nu este doar ceva incitant – este împlinirea unui vis de-o viață. Și să realizăm acest lucru într-un studio cu o moștenire atât de bogată la Hollywood este un privilegiu pe care îl tratăm cu seriozitate. Suntem de asemenea bucuroși să ne reunim cu prietenii noștri Cindy [Holland] și Matt [Thunell], care au fost printre primii ce au crezut în noi și în micuțul nostru scenariu neobișnuit, care a devenit Stranger Things. Și-au asumat un risc cu noi în 2015, iar acum o fac din nou – abia așteptăm să creăm povești noi împreună”, au mai spus aceștia.

Majoritatea producțiilor create de Paramount pentru divizia sa de streaming Paramount+, precum serialele Yellowstone și Tulsa King, sunt difuzate în România pe platforma SkyShowtime.

Frații Duffer pleacă la Paramount în condițiile în care serialul „Stranger Things” e pe cale să se încheie

Așa cum au menționat în declarația lor, mutarea îi readuce pe frații Duffer alături de Cindy Holland, noua șefă a diviziei de streaming de la Paramount, care a dat undă verde serialului Stranger Things la Netflix, și de Matt Thunell, președintele Paramount Television, care a colaborat de asemenea cu ei la Netflix.

Semnarea contractului cu frații Duffer, care vine la scurt timp după fuziunea de 8 miliarde de dolari dintre Paramount și Skydance, face parte din obiectivul președintelui și directorului general al companiei, David Ellison, de a transforma Paramount în „prima alegere pentru cineaștii și artiștii care caută un cămin creativ ce le susține opera și o amplifică pe scena globală”.

David Ellison este fiul lui Larry Ellison, cofondatorul Oracle care a devenit zilele trecute al doilea cel mai bogat om din lume.

Vestea privind „transferarea” fraților Duffer de către Paramount, care a apărut inițial „pe surse” în presa de la Hollywood săptămâna trecută, vine în contextul în care frații Duffer se pregătesc pentru al cincilea și sezonul final al Stranger Things la Netflix.

„Stranger Things” a fost un succes uriaș pentru Netflix

Netflix a anunțat vara aceasta că sezonul 5 al Stranger Things va avea premiera 26 noiembrie, când vor fi lansate concomitent primele 4 episoade. Apoi, pe 25 decembrie vor fi lansate următoarele 3 episoade, iar pe 31 decembrie va avea loc marele final, episodul care va încheia seria care a devenit un fenomen al culturii pop în întreaga lume.

Printre altele, succesul de care s-a bucurat a readus în topurile muzicale cântece alese de frații Duffer pentru coloana sonoră a serialului, la zeci de ani după lansarea lor. Printre acestea s-au numărat Running Up That Hill (1985) de la Kate Bush și Master of Puppets (1986) al trupei Metallica.

Franciza Stranger Things a fost extinsă cu cărți, o piesă de teatru, jocuri de societate, podcasturi, jocuri video și două seriale „spin-off” aflate încă în lucru la Netflix – unul de animație și unul live-action, ambele confirmate oficial de directorii companiei de streaming.

La finalul contractului cu Netflix, frații Duffer vor rămâne implicați în aceste proiecte aprobate deja, dar clauza de exclusivitate cu Paramount îi va împiedica să creeze producții noi.

„Timpul petrecut la Netflix a fost incredibil (…) Și așteptăm cu nerăbdare să construim împreună viitorul universului Stranger Things – mai sunt multe povești de spus dincolo de Hawkins, și abia așteptăm să le împărtășim”, au mai transmis frații Duffer în comunicatul comun.

Cu peste 140 de milioane de vizionări unice și aproape două miliarde de ore de vizionare, sezonul 4 al Stranger Things, lansat în 2022, este al treilea cel mai popular serial în limba engleză din istoria Netflix, depășit doar de primul sezon al Wednesday și seria limitată Adolescence.