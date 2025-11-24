Un oraș din Irlanda de Nord va redenumi o stradă numită după fostul prinț Andrew. Comunitatea locală va decide noul nume

Consiliul local din Irlanda de Nord a decis luni să înceapă procedurile pentru a redenumi o stradă care poartă numele fostului prinț britanic Andrew, devenind prima autoritate locală din Regatul Unit care ia o astfel de măsură după decizia regelui Charles de a-l retrage pe fratele său din viața publică, scrie Reuters.

Luna trecută, regele i-a retras lui Andrew titlul de prinț și l-a evacuat din reședința sa, încercând astfel să limiteze prejudiciile aduse imaginii familiei regale din cauza legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat între timp.

Locuitori din alte zone ale Regatului Unit au cerut, de asemenea, consiliilor locale să redenumească străzile care poartă numele lui Andrew.

Consilierii din districtul Mid and East Antrim, Irlanda de Nord, au fost de acord în unanimitate, în cadrul unei ședințe, să inițieze procedurile pentru schimbarea numelui străzii Prince Andrew Way din orașul Carrickfergus și să consulte comunitatea locală privind o nouă denumire.

„Este o moțiune tristă, dar necesară”, a declarat în ședință Anna Henry, consilieră din partea partidului Traditional Unionist Voice.

„Din păcate, presupusele acțiuni ale lui Andrew Mountbatten-Windsor fac imposibil ca acest consiliu să continue să îl onoreze în modul în care oamenii din Mid and East Antrim au făcut-o în trecut.”

Moțiunea înaintată de consiliera Lauren Gray, din partea Alliance Party, propune ca strada să fie redenumită în memoria regretatei regine Elisabeta, considerând acest gest un omagiu potrivit.

Angajații consiliului vor începe acum procedurile de schimbare a denumirii, inclusiv consultări cu instituțiile relevante, precum serviciul poștal și Casa Regală, și vor analiza dacă administrația locală poate acoperi eventualele costuri pentru cele 10 adrese de pe stradă.

Andrew, 65 de ani, fratele mai mic al regelui Charles și al doilea fiu al reginei Elisabeta, se confruntă de câțiva ani cu presiuni tot mai mari legate de comportamentul său și de legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Luna trecută, el a fost, de asemenea, obligat să renunțe la titlul de Duce de York.