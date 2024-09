Un parlamentar din Ucraina acuzat de corupție și dat în urmărire a reușit să fugă în România, unde a cerut azil

Andrei Odarchenko, deputat în Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) din partea partidului „Slujitorul poporului”, cercetat după ce a încercat să dea mită conducerii Ministerului Reconstrucției, a fugit în România, unde a cerut azil, scriu Ukrainska Pravda și The New Voice of Ukraine.

„Din informațiile de care dispun organele de cercetare preliminară, Odarcenko a trecut frontiera de stat în afara punctului de control cu ​​România. Apoi, el s-a adresat organelor de stat din România, cu o cerere de azil”, a transmis un reprezentant al Tribunalului Anticorupție al Ucrainei, în timpul unei ședințe de luni, conform Ukrainska Pravda.

Pe numele deputatului a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Conform anchetatorilor de la Kiev, șoferul deputatului ucrainean a declarat, în 19 septembrie, că înainte cu două zile Andrei Odarchenko i-a cerut să îl lase cu mașina în zona centrală a orașului și i-a dat telefoanele mobile, cerându-i să le încarce. Odarcenko i-ar mai fi spus șoferului că merge la Parlament și se întoarce. Bărbatul le-a mai declarat anchetatorilor că de atunci nu l-a mai văzut pe deputat și că nu a știut cum să ia legătura cu el.

Ukrainska Pravda mai scrie că președintele Radei Supreme a transmis că nu i-a eliberat deputatului niciun document oficial care să îi permită să călătorească în străinătate.

În 21 noiembrie 2023, Procuratura Anticorupție și Biroul Anticorupție din Ucraina au anunțat că deputatul Andrei Odarchenko (45 de ani) este suspectat că a încercat să îl mituiască pe șeful Agenției de Stat pentru Reconstrucția și Dezvoltarea Infrastructurii, Mustafa Nayem.

Conform anchetatorilor ucraineni, deputatul voia, în schimb, ca sume de bani din fondul pentru atenuarea consecințelor agresiunii armate să fie alocate pentru repararea clădirilor universității unde Odarcenko a fost rector.

Odarchenko a fost reținut, apoi eliberat pe o cauțiune de 15 milioane de grivne (aproximativ 400.000 de euro). În 18 septembrie, autoritățile au anunțat că deputatul a fugit în străinătate și au emis împotriva acestuia un mandat de căutare internațională. Pe 19 septembrie, parlamentarul a fost plasat pe lista de urmăriți internațional.