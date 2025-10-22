Un parteneriat pentru oameni și natură: 18 ani de pași comuni pentru Coca-Cola HBC România și Asociația Tășuleasa Social

Ce se întâmplă atunci când o companie și un ONG construiesc proiecte durabile, punct cu punct, timp de aproape două decenii?

Într-o lume în care sustenabilitatea a devenit nu doar un ideal, ci o necesitate, există parteneriate care rezistă timpului și demonstrează că schimbarea reală se construiește prin consecvență și viziune comună. De mai bine de 18 ani, Coca-Cola HBC România și Asociația Tășuleasa Social, cresc împreună proiecte dedicate comunităților, cu focus pe educație și respect pentru mediu.

Această colaborare este un exemplu al modului în care Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 17 al Agendei ONU 2030 – Parteneriate pentru obiective – prinde viață în România. Pentru că doar prin unirea eforturilor dintre mediul privat, sectorul public și societatea civilă pot fi abordate provocările complexe ale lumii de astăzi, de la educația pentru mediu până la protejarea biodiversității.

Primele borne ale parteneriatului

Coca-Cola HBC România este prezentă în comunitatea din Țara Dornelor încă din 2002, când fabrica de ape minerale Dorna și-a început activitatea în Poiana Negrii. Parteneriatul cu Tășuleasa Social a fost inițiat în 2007 din dorința de a avea o implicare mai mare în acțiuni cu impact social, dar și asupra mediului. Așa a luat naștere colaborarea pe termen lung, la intersecția unei viziuni strategice comune dintre sectorul privat și cel social.

Primele proiecte au adus împreună voluntari și tineri interesați de mediul înconjurător. Și-au îmbogățit cunoștințele prin participarea la ateliere despre natură și au învățat de ce este important să conservăm resursele, să colectăm selectiv deșeurile și, mai ales, au înțeles cum puterea voluntariatului poate schimba complet perspectiva unui loc. S-au implicat și se implică în mod constant ca voluntari inclusiv angajații Coca-Cola HBC care au devenit adevărați ambasadori ai sustenabilității în comunitatea din jurul municipiului Vatra Dorna.

Iată câteva repere importante din parteneriatul de peste 18 ani cu Tășuleasa Social, care din 2015 se desfășoară sub platforma de sustenabilitate După Noi:

Pădurea Pedagogică (2011–2020) – prima școală în aer liber din România, un spațiu unde elevii au descoperit natura direct, învățând despre biodiversitate și protecția mediului. De-a lungul celor 10 sezoane, au participat peste 10.000 de elevi și 400 de voluntari.

– prima școală în aer liber din România, un spațiu unde elevii au descoperit natura direct, învățând despre biodiversitate și protecția mediului. De-a lungul celor 10 sezoane, au participat peste 10.000 de elevi și 400 de voluntari. Școala de Mers pe Munte (2015–2019) – un proiect unic în țară, prin care peste 1200 de adulți au învățat cum să exploreze muntele în siguranță și cu respect pentru natură.

– un proiect unic în țară, prin care peste 1200 de adulți au învățat cum să exploreze muntele în siguranță și cu respect pentru natură. Ziua Bună! Ziua Voluntarilor Mici, lansată în 2015 și transformată în Ziua Bună pe Via Transilvanica în 2024, a implicat mii de copii în activități de voluntariat și educație de mediu, într-un cadru prietenos și inspirațional. De-a lungul celor opt ediții, Ziua Bună a crescut cu fiecare copil, profesor și voluntar care a ales să își ofere timpul pentru un bine făcut naturii. Au fost plantați 92.500 de puieți, au fost strânse peste 60.000 de kilograme de deșeuri și au fost organizate ateliere prin care cei mici au descoperit ce înseamnă să fii ghid turistic sau să protejezi traseele de drumeție. În total, până în prezent, peste 70.000 de elevi și profesori din 614 școli din 10 județe au fost parte din această poveste.

Via Transilvanica – proiectul-simbol

Din 2018, ne-am întâlnit pașii pe Via Transilvanica – un proiect de amploare, o cale care unește și care în timp a devenit un reper turistic național. Coca-Cola HBC România a fost printre primele companii care s-au implicat în construcția bornelor de pe Via Transilvanica, primii kilometri trecând și prin județul Suceava, unde este localizată fabrica din Poiana Negrii. Compania a susținut încă de la început 110 km din drumul care astăzi are 1.600 de km și care străbate toată România, fiind mai mult decât o rută turistică – este o cale (bună!) care unește oameni, comunități și povești.

„ Pentru noi, Via Transilvanica este mai mult decât un drum turistic. Este un proiect în care ne-am implicat natural, în baza colaborării strategice cu Asociația Tășuleasa Social. Pe lângă cei 110 km, colegii noștri au participat constant în acțiuni de voluntariat pe Via Transilvanica. Suntem mândri să fim încă din start într-un proiect care astăzi a devenit emblemă națională.”, spune Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România.

Iar reglementarea oficială confirmă încă o dată importanța acestui traseu național. La începutul lunii august 2025, Guvernul României a adoptat un act normativ pentru protejarea traseelor pedestre prin introducerea unor norme de aplicare a legii existente: „Via Transilvanica este cel mai bun ambasador al României și în țară, și în afară. Este în primul rând un proiect social, pentru că acest tip de turism făcut în tihnă aduce oameni în locuri care nu existau pe hartă, multe dintre ele sate depopulate masiv. Faptul că există turiști în aceste zone, mulțumită acestui traseu, înseamnă oportunități de dezvoltare economică pentru oamenii locului”, spune Alin Ușeriu, Președinte Asociația Tășuleasa Social & Inițiator al proiectului Via Transilvanica.

De vorbă cu protagoniștii

Am stat de vorbă cu Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director la Coca-Cola HBC România, și Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social și inițiator al proiectului Via Transilvanica:

Cum a început colaborarea și ce v-a făcut să continuați acest drum împreună?

Alice Nichita: De la început, am regăsit în Tășuleasa Social un partener care gândește și acționează pe termen lung cu aceeași viziune pe care o avem și noi: sustenabilitatea nu este o destinație, ci o călătorie de parcurs împreună. De peste 18 ani suntem o echipă bazată pe valori comune, care a transformat misiunea pentru natură și comunități în proiecte concrete, cu rezultate vizibile și de durată, care cresc cu ajutorul tuturor părților implicate.

Alin Ușeriu: Căutăm în mod constant parteneri care înțeleg cu adevărat misiunea noastră și sunt pregătiți să parcurgă acest drum alături de noi. Am făcut proiecte cu sens împreună, care au ajuns la mai multe ediții, adică an de an am găsit forma de colaborare potrivită și am creat împreună activități utile, care construiesc pe experiența de învățare anterioară.

Dacă ar fi să vă uitați în urmă, care sunt momentele cheie din acest parteneriat pe care le-ați pune într-un „best of”?

Alice Nichita: Ca lider în industria de băuturi din România, avem responsabilitatea de a fi un exemplu atât la nivel de business, cât și în comunitățile din care facem parte. Sustenabilitatea este integrată în stratega noastră de business, iar viziunea de a fi partenerul principal 24/7, se reflectă în toate acțiunile și colaborările nostre, fie că vorbim de clienți, furnizori sau societate civilă. Așa a luat naștere platforma #DupăNoi acum 10 ani, având în prim plan grija pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea și nu numai, la fel cum avem grijă de fiecare client pentru a ne atinge împreună obiectivele. În colaborarea cu Tășuleasa Social, această grijă a fost dusă, spre exemplu, în

Pădurea Pedagogică – o „sală de clasă fără pereți” unde tinerii au învățat despre natură atingând fiecare frunză, observând copacii și înțelegând cum pădurea, apa și solul trăiesc într-o armonie delicată. Prin voluntariat, peste 400 de tineri (biologi, pădurari, elevi) au pus umărul la crearea acestui traseu educațional viu, deschis pentru generațiile viitoare. În același timp, Ziua Bună pe Via Transilvanica a transformat grija pentru mediu într-o mișcare amplă de protejare a naturii, de educație pe teme de biodiversitate și de coeziune între comunitățile rurale prin puterea voluntariatului.

Alin Ușeriu: Trebuie să recunosc că m-am bucurat și de câteva distincții pe care le-am primit pentru proiectele derulate alături de Coca-Cola HBC România de-a lungul anilor. Dintre acestea reamintesc doar câteva: gold la categoria „Reduce, Reuse, Recycle” pentru „Ziua Bună pe Via Transilvanica!” în cadrul Community Index 2024 pentru contribuții în domeniul sustenabilității și dezvoltării comunitare sau Golden Award la European CSR Award pentru proiectul „Adoptă un râu de la izvoare până la vărsare”

Ce a însemnat sprijinul pentru cei 110 km de Via Transilvanica, dincolo de contribuția financiară?

Alice Nichita: Parteneriatul nostru a însemnat mai mult decât o finanțare, a adus și implicarea angajaților noștri ca voluntari, expertiză în comunicare și logistică, precum și mobilizarea rețelei noastre de parteneri și clienți. Practic, am pus la dispoziție resursele întregului nostru ecosistem pentru ca proiectele să aibă amploare și continuitate. Astăzi, privind la traseul de 1.600 km, putem spune că am crescut împreună cu proiectul: el ne-a arătat că sustenabilitatea se construiește punct cu punct și că în spatele fiecărui kilometru există o poveste de colaborare, încredere și perseverență.

Alin Ușeriu: Acum 7 ani, Via Transilvanica era o idee care astăzi s-a propagat mult mai departe decât ne-am imaginat. Noi credeam că vom pune bolovani pe 100 de km, că vom îmbătrâni, iar peste 100 de ani poate cineva se va gândi că e un proiect bun și-l va continua. Dar iată-ne în 2025, anul în care am realizat prima extensie a traseului, cea din județul Brașov, iar acum întreaga Via Transilvanica însumează aproape 1600 de km. Dar atunci, la început, puțini oameni și chiar mai puține companii au crezut în ideea noastră. Însă Coca-Cola HBC, având experiența proiectelor anterioare, ne-a fost alături pe cărare încă din 2018. Când partenerii noștri de lungă durată s-au alăturat celui mai amplu proiect al nostru, Via Transilvanica, a fost o dovadă de încredere și un pas important, cred eu, în colaborarea noastră.

Ce reacții ați primit din partea comunităților și a voluntarilor implicați în proiectele realizate alături de Coca-Cola HBC?

Alice Nichita: „Am primit confirmarea că schimbarea reală vine atunci când oamenii se implică direct. Voluntarii și comunitățile locale sunt adevărata forță din spatele proiectelor Tășuleasa Social. Ei dau viață inițiativelor și creează acel sentiment de apartenență și responsabilitate care face ca rezultatele să dureze. Iar pentru noi, la Coca-Cola HBC, această lecție a fost cu atât mai puternică atunci când am văzut propriile echipe implicându-se. De-a lungul anilor, colegii din Vatra Dornei, Ploiești sau chiar de la nivel național au fost prezenți la acțiuni de împădurire, la activități educaționale sau la marcarea traseului Via Transilvanica. Credem că tocmai această echipă — comunități locale, voluntari Tășuleasa Social și colegii noștri voluntari — a făcut ca proiectele să aibă o amprentă reală și să inspire alte generații să se alăture.”

Alin Ușeriu: „Proiectele pe care le-am făcut împreună au fost mereu cele care au adus bucurie, fie oamenilor mari, fie celor mici. Și foarte important, au fost proiecte care au avut mereu în centru ideea de voluntariat, cea care pentru noi înseamnă centrul existenței noastre organizaționale. În plus, grija față de mediu a fost un alt element comun colaborării noastre. Faptul că voluntarii ne spun că, uneori, cei din comunitățile în care locuiesc merg împreună cu ei la activități de ecologizare și că de la an la an văd tot mai puține deșeuri în zonele traversate de Via Transilvanica, ne dă încredere și curaj să continuăm ceea ce facem de 25 de ani.”

Cum vezi evoluția colaborării cu Coca-Cola HBC, prin platforma „După Noi”, în următorii ani?

Alice Nichita: Sub platforma #DupăNoi, eforturile noastre merg în două direcții strategice: educație de mediu și impact social. Prin urmare, toate parteneriatele noastre au la bază aceste criterii, în linie cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care, după cum știm, pot fi atinse doar printr-o colaborare eficientă între sectorul privat, public și societatea civilă. Pe această bază vom merge în continuare în parteneriatul cu Tășuleasa Social, conectând colaborarea noastră mai mult cu oportunitățile de economie socială. Ne dorim, spre exemplu, să susținem antreprenoriatul local, ținând conte de impactul social puernic pe care îl are. În egală măsură, sprijinim tinerii din medii vulnerabile prin consiliere vocațională și dezvoltare personală pentru o integrare facilă pe piața muncii. Sperăm ca pe viitor să putem găsi oportunități de colaborare cu Tășuleasa Social și în această arie. Desigur, idei sunt multe. Cert este că parteneriatul nostru de peste 18 ani ne oferă ocazii multiple pentru a continua să scriem împreună povești care schimbă România în bine.”

Alin Ușeriu: „Sunt foarte puține organizații în România care se pot lăuda cu un parteneriat neîntrerupt de 18 ani. Relația noastră cu Coca-Cola HBC România, prin platforma „După Noi”, ne-a ajutat să creștem dintr-o organizație mică de la granița dintre Bistrița-Năsăud și Suceava într-o asociație care astăzi are expertiza și credibilitatea de a influența politici publice esențiale pentru modul în care trăim și conviețuim cu patrimoniul natural și cu satul românesc.”

Colaborarea dintre Coca-Cola HBC România și Asociația Tășuleasa Social arată că sustenabilitatea nu este doar o promisiune, ci o strategie care dă rezultate atunci când este construită cu răbdare și consecvență.

