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Primarul Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea și Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Un personaj cheie din „ancheta Jocuri de noroc” care a declanșat punerea sub acuzare a primarului Ciprian Ciucu a semnat un acord cu procurorii DNA

Simona Voicu
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Daniel Mihaylov Rusanov, cetățeanul bulgar care a mituit-o cu 100.000 de euro pe fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Odeta Nestor, și pe funcționari din instituție a colaborat cu procurorii DNA. El a cerut procurorilor încheierea unui acord, conform documentului de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat luni Tribunalului București și consultat de HotNews. Ce urmează.

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Mai multe mite oferite și primite în interiorul statului, legate de jocurile de noroc, au fost punctul originar din care s-a derulat mai apoi cazul Ciucu.