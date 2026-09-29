Un personaj cheie din „ancheta Jocuri de noroc” care a declanșat punerea sub acuzare a primarului Ciprian Ciucu a semnat un acord cu procurorii DNA

Mai multe mite oferite și primite în interiorul statului, legate de jocurile de noroc, au fost punctul originar din care s-a derulat mai apoi cazul Ciucu.

Daniel Mihaylov Rusanov, cetățeanul bulgar care a mituit-o cu 100.000 de euro pe fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Odeta Nestor, și pe funcționari din instituție a colaborat cu procurorii DNA. El a cerut procurorilor încheierea unui acord, conform documentului de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat luni Tribunalului București și consultat de HotNews. Ce urmează.

Mai exact, pornind de la cazul din Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, DNA a extins cercetările și în cazul primarului general Ciprian Ciucu, asta după ce interceptările suspecților din dosar indicau și alte fapte de corupție.

Acuzat că ar fi primit servicii de promovare electorală, în schimbul unor autorizații, Ciucu a negat acuzațiile. Primarul PNL se află sub control judiciar.

Evoluții recente în dosar

Daniel Mihaylov Rusanov este un om de afaceri bulgar care a fost plasat în arest la domiciliu, alături de Odeta Nestor, fostă șefă ONJN. Asta s-a întâmplat la jumătatea lunii iunie.

Acuzat că a mituit-o cu 100.000 de euro pe fosta șefă a Odeta Nestor, cetățeanul bulgar a solicitat procurorilor încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. Aceasta este o procedură judiciară care presupune recunoașterea în integralitate a acuzațiilor aduse și negocierea pedepsei.

DNA i-a stabilit lui Rusanov o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de dare de mită și i-a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, au precizat oficialii instituției pentru HotNews. Procurorii au menținut măsura sechestrului asigurător pentru suma de 100.000 de euro.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat luni Tribunalului București. Este responsabilitatea instanței să valideze sau nu. Tribunalul urmează să decidă luna viitoare dacă menține pedeapsa sau respinge acordul.

În cazul în care judecătorul apreciază că pedeapsa este prea blândă și respinde acordul, dosarul se reîntoarce la DNA și se reia ancheta.

Codul penal românesc pedepsește infracțiunea de dare de mită cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Cum s-a ajuns la Ciucu

Daniel Mihaylov Rusanov nu este singurul inculpat din dosar care a pus la dispoziția anchetatorilor „informații utile pentru soluționarea cauzei”, au precizat surse judiciare pentru HotNews. Alte două personaje cheie ale anchetei sunt fosta șefă ONJN și jurnalista Denise Rifai, ale căror interceptări din dosar au condus la extinderea cercetărilor față de Ciucu, spun aceleași surse.

Până în prezent, doar cetățeanul bulgar a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției, a precizat, la solicitarea HotNews, purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan.

Cum a început ancheta inițială

În luna iunie, Daniel Mihaylov Rusanov a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce oferea 50.000 de euro mită funcționarului pe lângă care a intervenit fosta șefe ONJN. Banii reprezentau a doua tranșă din suma stabilită și erau dați pentru obținerea unor autorizații de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.



Din banii primiți de la cetățeanul bulgar, Odeta Nestor, mituia la rândul ei funcționari din instituție acuză DNA, pentru urgentarea demersurilor în favoarea lui Rusanov. Unul dintre funcționarii ONJ a fost cel care a denunțat totul la DNA.

Extinderea cercetărilor

În timp ce monitoriza corupția din ONJ, DNA a ajuns pe fir și la primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, iar procurorii îl acuză pe edil că a primit servicii de publicitate și consultanță electorală, de la alți doi oameni de afaceri de origine iordaniană, frații Moh D Nabeel Kh A și Moh D Moh, „în legătură cu îndeplinirea actelor de serviciu” ce îi reveneau, ca primar al Sectorului 6, în procedura de autorizare a unor lucrări la un complex rezidențial din Lacul Morii.

Interceptările dintre Odeta Nestor și prietena acesteia, jurnalista Denise Rifai, au determinat procurorii să extindă cercetările, potrivit hotărârii Tribunalului București prin care s-a menținut controlul judiciar dispus de procurori față de Ciucu.

În motivarea tribunalului prin care s-a respins plângerea lui Ciucu împotriva controlului judiciar, judecătorul indică drept probe care să susțină „suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunii de către inculpat”, interceptările dintre Nestor și Rifai.

Declarațiile care l-a incriminat pe Ciucu

În hotărârea instanței, comunicată de tribunal la solicitarea HotNews, numele acestora, dar și al primarului sunt anonimizate.

„Potrivit interceptărilor realizate în cauză, în data de 29.10.2025 …ar fi stabilit împreună cu … ca aceasta din urmă să-i transmită …,… , disponibilitatea și … de a-i remite, fie sume de bani, fie un folos constând în servicii de promovare a sa în calitate de candidat în campania electorală pentru …. în discuția ce a avut loc în ziua de 29.10.2025 între suspectele … și …, prima îi comunică lui … intenția de a-1 contacta direct pe …pentru a stabili cu acesta o întâlnire informală, „la o cafea”. Deși discuțiile purtate între cele două interlocutoare vizează sume de bani, variante concrete de sprijin și activități de promovare electorală, din conținutul acestora pare să rezulte că suportarea costurilor aferente acestor activități nu urma să fie asumată de ele, aspect ce reiese din formularea utilizată de …”, reține judecătorul în motivare.

Magistratul indică în motivare și declarația Denisei Rifai dată la DNA, în care a precizat că la câteva zile după discuția pe care a avut-o cu Odeta Nestor s-ar fi întâlnit cu Ciprian Ciucu în biroul acestuia de la primărie, „ocazie cu care i-ar fi spus acestuia faptul că doresc să contribuie la campania sa electorală, întrebându-l pe inculpat dacă preferă bani sau servicii media”.

„Tot potrivit acestei declarații, inculpatul ar fi acceptat propunerea, după ce mai întâi a aflat care este „nevoia” pe care cei doi o au și pentru care sunt dispuși să-l sprijine financiar în campania electorală, suspecta … precizându-i expres despre două proiecte pe care le au, proiecte ținute pe loc la nivelul primăriei. Totodată, inculpatul ar fi cerut asigurări suspectei … că nu se vor mai prezenta alte persoane în afara celor doi frați care să-i ceară lucruri în schimbul folosului pe care ar fi urmat să-l primească”, se mai arată în motivarea instanței.

Ciucu a negat totul

Primarul general a respins acuzațiile aduse și a spus că este nevinovat. A contestat de două ori măsura controlului judiciar, însă tribunalul i-a respins plângerile.

„Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook în ziua în care a fost chemat la DNA pentru audieri. În perioada care s-a scurs de atunci, Ciucu a continuat să-și susțină public nevinovăția.