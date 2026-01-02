Un pilot a picat două etiloteste după ce a fost dat jos din avion pe un mare aeroport internațional. Canada cere o investigație oficială

Autoritatea de reglementare a transporturilor din Canada a cerut Air India să investigheze un incident în care un pilot s-a prezentat la serviciu sub influența alcoolului și a picat două teste cu etilotestul, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația.

Testele au fost efectuate de poliția canadiană pe Aeroportul Internațional Vancouver, după ce pilotului i s-a cerut să părăsească aeronava, a precizat aceeași sursă.

Într-o scrisoare adresată Air India, autoritatea de reglementare Transport Canada a catalogat incidentul drept o „chestiune gravă” și că acesta e de natură să atragă măsuri punitive.

Persoana care a dezvăluit situația pentru agenția de presă Reuters a solicitat anonimatul, întrucât nu era autorizată să discute cu presa. Transport Canada nu a răspuns unei solicitări de comentariu transmise prin email în afara programului normal de lucru.

Compania aeriană indiană a confirmat incidentul

Air India a confirmat însă într-un comunicat că zborul de la Vancouver la Delhi din 23 decembrie a înregistrat o „întârziere de ultim moment” din cauza incidentului și a adăugat că un alt pilot a fost adus pentru a efectua cursa.

„Pilotul a fost retras de la activitatea de zbor pe durata desfășurării anchetei. Air India menține o politică de toleranță zero față de orice încălcare a regulilor și reglementărilor aplicabile”, a mai transmis compania aeriană.

„În așteptarea rezultatului investigației, orice abatere confirmată va atrage măsuri disciplinare stricte, în conformitate cu politica companiei”, a adăugat aceasta.

Scrisoarea transmisă de Transport Canada solicită Air India să furnizeze până pe 26 ianuarie concluziile sale și detalii privind măsurile adoptate pentru prevenirea unor incidente similare.

Air India, sub lupa autorităților de reglementare

Air India se află sub o atenție intensă de la prăbușirea în data de 12 iunie a anului trecut a unui avion Boeing Dreamliner în orașul indian Ahmedabad, dezastru în urma căruia au murit 260 de persoane. Autoritatea de reglementare în aviația civilă din India a semnalat mai multe probleme de siguranță la compania aeriană, care a fost deținută de stat până în 2022.

Direcția Generală a Aviației Civile din India (DGCA) a transmis chiar săptămâna aceasta notificări de avertizare către patru piloți Air India, semnalând „îngrijorări serioase privind siguranța”. Avertismentele au fost legate de respectarea reglementărilor și de procesul decizional al echipajelor de zbor.

Potrivit notificărilor de avertizare datate pe 29 decembrie și consultate de Reuters, DGCA a declarat că piloții au acceptat anul trecut o aeronavă pentru operare în pofida faptului că știau în prealabil despre „defecțiuni repetate” și „degradări existente ale sistemelor”. Aeronava în cauză este un Boeing 787 utilizat pentru zboruri pe distanțe lungi, potrivit Flightradar24.