După 5 ani de experiență și 25.000 de oameni abonați, vă propun un plan de mese divers și realist la 23 lei/zi de persoană

Timp de cinci ani am scris săptămânal un newsletter de planificare a meselor la care erau activi peste 25.000 de oameni. Acum, pentru că mă ocup de noua secțiune de rețete și cultură culinară a HotNews, voi continua aici. În fiecare vineri la ora 10 vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.

Principiile meniului:

5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii

Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)

Omnivor, dar centrat pe legume

De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)

Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit (azi avem și kale, se poate înlocui cu spanac)

Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust

În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare

Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.

Fiecare ediție conține:

Meniul pe 5 zile

Rețetele

Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket

Buget

Ce nu este:

Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.

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Meniul săptămânii

Luni

Tartine cu sardine și cremă de brânză

Lipie umplută cu humus, pui la rotisor și salată

Supă de linte verde cu lapte de cocos

Marți

Ovăz sărat cu ou

Supă de linte verde cu lapte de cocos

Mușchiuleț de porc umplut cu mere + Piure + Salată verde

Miercuri

Sandviș cu cremă de brânză și ardei

Lipie umplută cu humus, pui la rotisor și salată

Tartă fină cu cartofi și Camembert + Salată verde

Joi

Smoothie cu banană și unt de arahide

Mușchiuleț de porc umplut cu mere + Piure + Salată verde

Salată de varză roșie cu grâne, parmezan și curmale

Vineri

Omletă cu roșii cherry și castraveți

Salată de varză roșie cu grâne, parmezan și curmale

Tartă fină cu cartofi și Camembert + Salată verde

Rețetele

Tartine cu sardine și cremă de brânză [2 porții]

4 felii de toast

100g cremă de brânză

2 conserve (120g) de sardine în ulei

½ lămâie (zeama și coaja rasă)

Unge feliile de toast cu cremă de brânză, așază sardinele scurse deasupra, rade coaja de lămâie și stoarce zeama peste pește.

Lipie umplută cu humus, pui la rotisor și salată [4 porții]

(un fel de “avem șaorma acasă”)

4 lipii

200g humus

600g pui la rotisor dezosat, rupt fâșii

100g salată

Unge lipiile cu humus, pune deasupra pui și salată, apoi rulează-le bine și împachetează în hârtie de copt sau folie metalică. Dă-le la rece. Le poți încălzi în aparatul de sandvișuri când le mănânci. Sau nu.

Supă de linte verde cu lapte de cocos [4 porții]

Ovăz sărat cu ou [2 porții]

100g fulgi de ovăz

250ml apă

1 lg ulei de măsline

2 ouă

Într-o crăticioară, fierbe ovăzul cu sare și piper până când e moale și omogen, cam 3-4 minute. Împarte-l în 2 boluri. Într-o tigaie, încinge uleiul și fă două ouă ochiuri. Pune-le peste ovăz. Poți să mai adaugi parmezan ras sau sare, dacă dorești.

Mușchi de porc umplut cu mere [4 porții]

Piure [4 porții]

800g cartofi pentru copt/piure

100ml lapte cald

50g unt

Curăță cartofii de coajă, taie-i cuburi și fierbe-i în apă cu sare până sunt pătrunși. Oprește o parte din apă, restul scurge-o. Pasează cartofii cu laptele cald și untul până ai o textură fină. Completează cu apa păstrată dacă e uscat. Asezonează cu sare după gust.

Salată verde [8 porții]

400g salată

Ulei de măsline

Zeamă de lămâie

La fiecare masă la care e menționat, fă o salată din 100g de verdeață, sare, piper, ulei de măsline și zeamă de lămâie și împarte-o la doi. Salata trebuie făcută mereu pe loc.

Sandviș cu cremă de brânză și ardei [2 porții]

4 felii de toast

100g cremă de brânză

2 ardei kapia, curățați de cotor și semințe

Unge feliile de toast cu cremă de brânză și pune între ele, două câte două, ardei kapia. Poți folosi orice alte legume de sezon.

Tartă fină cu cartofi și Camembert [4 porții]

Cantitățile din link sunt pentru 6 porții, folosește cantitățile de mai jos și pașii din link.

250g foietaj

250g cartofi pentru copt/piure

1 ceapă galbenă medie

100g smântână

70g brânză Camembert

Cimbru proaspăt

Smoothie cu banană și unt de arahide [2 porții]

1 banană

2 Lg unt de arahide

400ml lapte sau iaurt

Pune totul în blender și împarte în două pahare.

Salată de varză roșie cu grâne, parmezan și curmale [4 porții]

Omletă cu roșii cherry și castraveți [2 porții]

1 lingură de ulei

4 ouă

100g roșii cherry

1 castravete Fabio

Încinge uleiul într-o tigaie. Bate ouăle, apoi gătește-le în tigaie. La final, pune sare și piper. Împarte omleta pe 2 farfurii. Taie roșiile în două și castravetele bastoane și împarte-le și pe ele pe farfurii. Asezonează-le cu sare.

Lista de cumpărături & buget

Meniul de săptămâna aceasta costă 230 de lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 23 de lei pe zi/persoană. Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 410 lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.

Refrigerate/congelate

200g cremă de brânză

200g humus

600g pui la rotisor

6 ouă

250g foietaj

100g smântână

500ml lapte

50g unt

70g brânză Camembert

600g mușchiuleț de porc

100g cheddar

100g bacon

75g parmezan ras

Fructe/legume

2 ardei kapia

500g salată

1050g cartofi pentru copt/piure

3 lămâi

1 ceapă galbenă medie

cimbru proaspăt

1 banană

100g roșii cherry

1 castravete Fabio

1 măr

3 căței de usturoi

1 ceapă roșie

1 morcov

2 fire ceapă verde

½ varză roșie

100g kale

Băcănie/Brutărie