Un politolog atrage atenția asupra puterii serviciilor secrete din România: „Cifrele astea ar trebui să ne înspăimânte pe toți”

Politologul Vlad Adamescu a vorbit în podcastul „Politică la minut by Recorder”, publicat vineri seara, despre numărul mare de mandate de securitate națională cerute de SRI în perioada 2004-2016: cu 8.000 mai multe decât au fost emise în SUA în aceeași perioadă, o țară cu o populație de 310-320 milioane de oameni la acea vreme.

Cifrele prezentate de Vlad Adamescu vin în contextul în care în această perioadă președintele Nicușor Dan discută cu partidele din coaliția de guvernare numele viitorilor șefi ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE).

„În România, de exemplu, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Supremă, au autorizat 28.784 de mandate de securitate națională, adică de interceptări: să îți fie supravegheat telefonul mobil, de exemplu, să fie ascultat, lucruri de genul acesta. 28.784 poate părea un număr mare, mic, habar n-am, trebuie pus în context”, a spus Vlad Adamescu în timpul podcastului.

„Contextul este că, în aceeași perioadă, 2004-2016, în SUA judecătorii au aprobat 20.863 de astfel de mandate pe teritoriul SUA. 28.000 față de 20.000, da? SUA, cu o populație de 310-320 milioane de locuitori (n. red.: conform recensământului din 2010)”, a continuat Adamescu.



„Majoritatea acestor mandate de securitate națională sunt aprobate de judecători pe bandă rulantă”

„Un aspect și mai grav este că majoritatea acestor mandate de securitate națională sunt aprobate de judecători pe bandă rulantă. Citeam, pentru documentarea acestui episod, cred că au fost respinse unul sau două în toată această perioadă în România. În SUA sunt respinse sute de astfel de cereri de securitate națională”, susține Vlad Adamescu.

El a explicat că în SUA numărul de astfel de mandate respinse este mult mai mare „pentru că judecătorii consideră, interpretând legea și uitându-se la dovezile care sunt aduse, că nu se îndeplinesc condițiile necesare conform legii să aprobe așa ceva, să aprobe o astfel de ingerință în zona ta privată, în sfera privată a unui cetățean care are niște drepturi”.

„Cumva, cifrele astea ar trebui să ne înspăimânte pe toți locuitorii României”, a concluzionat Adamescu.

Potrivit legii din România (Legea 51/1991), se pot solicita astfel de mandate în cazul în care există suspiciuni potrivit cărora sunt persoane care fac cunoscute activități secrete privind siguranța națională, care divulgă date și informații secrete care pot aduce prejudicii intereselor siguranței naționale.

Vlad Adamescu a precizat, pentru HotNews, că statistica pe care a prezentat-o în timpul podcastului „Politică la Minut by Recorder” a văzut-o inițial în cartea „Putea să fie altcumva”, scrisă de Daniel Morar, iar înaintea filmării podcastului a verificat veridicitatea informațiilor.

Când vom afla noii șefi ai SRI și SIE

În iulie anul acesta se împlinesc 3 trei ani de când SRI nu mai are un șef civil, după ce Eduard Hellvig și-a dat atunci demisia. SIE este condus de Gabriel Vlase, care a plagiat zeci de pagini din teza sa de doctorat, conform PressOne. Vlase, fost parlamentar PSD, este șef la SIE din 2018.

Șefii SRI și SIE nu au mandate cu o durată limitată de lege. Ei sunt numiți de Parlament, la propunerea președintelui. Nicușor Dan trebuie să ajungă, astfel, la un acord cu coaliția de guvernare înainte de a face propunerile, pentru a se asigura că ele nu pică la votul din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

„Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte”, a afirmat joi seară Nicușor Dan, la Digi24.

Deși în mod tradițional numirea la SRI revine PNL, iar cea de la SRI celor de la PSD, în urma negocierilor cu Nicușor Dan, conform surselor HotNews din partidul condus de Sorin Grindeanu social-democrații insistă în aceste zile ca șeful SRI să fie dat de ei.

Până la finalul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan și liderii partidelor de guvernare nu au discutat numele celor luați în calcul, ci doar criterii, conform acelorași surse care au discutat cu HotNews.