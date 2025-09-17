Un popular autor de cărți pentru copii a primit aprobarea să fie eutanasiat de medici: „Trebuie să aleg momentul”

Scriitorul Robert Munsch, fotografiat în 2009 în timp ce le citește unor copii, FOTO: Frank Gunn / AP / Profimedia Images

Celebrul scriitor de literatură pentru copii Robert Munsch a fost aprobat pentru moarte asistată medical în Canada, relatează BBC.

Munsch, care a publicat 85 de cărți, printre care Prințesa și dragonul și Mereu te voi iubi, a fost diagnosticat cu demență în 2021 și suferă de asemenea de boala Parkinson.

Autorul în vârstă de 80 de ani a declarat pentru The New York Times nu s-a decis încă asupra unei date pentru moartea sa, dar a spus că va merge la o unitate medicală „când voi începe să am probleme reale în a vorbi și a comunica”. „Atunci voi ști”, a subliniat el.

Canada a legalizat inițial eutanasia asistată medical în 2016 pentru persoanele cu boli terminale. În 2021, legea a fost modificată pentru a include și persoanele cu afecțiuni fizice grave și cronice, chiar și în circumstanțe care nu pun viața în pericol.

Munsch a vândut mai mult de 80 de milioane de exemplare ale cărților sale doar în America de Nord, iar acestea au fost traduse în cel puțin 20 de limbi – inclusiv română, arabă, spaniolă și Anishinaabemowin, o limbă indigenă nord-americană.

În 1999, Munsch a fost numit membru al Ordinului Canadei. Un deceniu mai târziu, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Canada, în Toronto.

În interviul acordat New York Times, autorul a spus că decizia sa a fost influențată de faptul că și-a văzut fratele murind de boala Lou Gehrig, cunoscută și sub numele de scleroză laterală amiotrofică (ALS) – boala de care a suferit și celebrul fizician Stephen Hawking.

Munsch a declarat: „L-au ținut în viață prin toate aceste intervenții. Eu m-am gândit: lăsați-l să moară”.

Condițiile pe care a trebuit să le îndeplinească autorul pentru a primi aprobarea

În Canada, persoanele peste 18 ani trebuie să îndeplinească mai multe criterii pentru a fi eligibile pentru sinucidere asistată. Acestea includ a avea o „boală gravă și incurabilă”, a face o „cerere voluntară care nu este rezultatul unei presiuni externe” și a fi într-o „stare avansată de declin ireversibil”.

Doi medici independenți sau asistente medicale calificate trebuie apoi să evalueze pacientul pentru a confirma că toate cerințele de eligibilitate sunt îndeplinite.

Scholastic, editura cu care Munsch și-a publicat cărțile, a declarat într-un mesaj pe Instagram că decizia autorului de a vorbi public despre moartea asistată medical „ne amintește, încă o dată, de ce opera lui Robert continuă să atingă multe generații”.

Fiica lui Munsch, Julie, a scris pe Facebook că decizia tatălui ei de a apela la moarte asistată medical a fost luată acum cinci ani.

„Tata nu se simte bine”

Julie a numit interviul din New York Times Magazine „minunat”, dar a adăugat că „nicăieri nu se spune că tata nu se simte bine, nici că urmează să moară în curând”.

Potrivit legii canadiene, persoana trebuie să fie capabilă să consimtă activ în ziua morții sale. „Trebuie să aleg momentul când pot încă să cer asta”, a spus Robert Munsch în interviu.

Morțile asistate medical au reprezentat 4,7% din decesele înregistrate în Canada în 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile date guvernamentale complete.

Aproximativ 96% dintre cei 15.300 de oameni care au apelat la moarte asistată în 2023 sufereau din cauza unor afecțiuni medicale severe în stadiu terminal, precum cancerul.