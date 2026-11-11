„Un precedent periculos”. Reacția APADOR-CH după ce un jurnalist a fost interzis la Cotroceni. Intervine și Facultatea de Jurnalism

Asociația pentru drepturile omului APADOR-CH consideră „inacceptabilă” decizia președintelui Nicușor Dan, care a interzis, în direct, accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă de la Cotroceni.

Episodul de marți seară de la Cotroceni, unde Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai avea acces la conferințele sale de presă, continuă să genereze reacții.

„Cerem președintelui să revină asupra deciziei”

APADOR-CH, una dintre cele mai vechi organizații pentru apărarea drepturilor omului, spune, într-un comunicat de presă, că decizia lui Nicușor Dan este „inacceptabilă”:

„O asemenea măsură reprezintă un precedent periculos și ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectul față de libertatea presei și rolul jurnalismului într-o societate democratică. Într-o democrație, jurnalistul nu intră la Cotroceni cu permisiunea președintelui, ci cu dreptul cetățenilor de a ști”.

APADOR-CH mai spune și că accesul la informație și dreptul de a pune întrebări nu pot fi condiționate de opinii exprimate în spațiul public.

„Președinția României este o instituție publică, nu un spațiu în care accesul presei se acordă pe criterii de conveniență și nici «din milă»”.

Constituția României garantează, de asemenea, prin articolele 30 și 31, libertatea de exprimare și dreptul la informație, drepturi care nu pot fi acordate sau restrânse după dispoziția unui funcționar public.

„Libertatea presei într-o democrație nu e o favoare, nu se acordă și nu se retrage printr-un ordin, fie el și al președintelui. Libertatea presei se respectă. Cerem președintelui Nicușor Dan să revină asupra deciziei, iar Administrației Prezidențiale, reguli clare de acces, aceleași pentru toți jurnaliștii”, mai scrie APADOR-CH.

Facultatea de Jurnalism: „Presa liberă nu cere permisiunea de a pune întrebări”

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București a reacționat, de asemenea, și „condamnă orice încercare de a limita accesul jurnaliștilor la informațiile de interes public”.

În mesajul transmis pe pagina de Facebook, Facultatea de Jurnalism de Științele Comunicării (FJSC) a explicat că studenții „învață că unul dintre rolurile esențiale ale jurnalistului este să pună întrebări, inclusiv pe cele incomode, și că accesul la informație este un drept, nu o favoare”.

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public arată, la „Articolul 18”, că autoritățile publice sunt obligate să acorde acreditare jurnaliștilor fără discriminare. Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate de jurnalist în presă, amintește facultatea.

„Ca instituție care formează generațiile viitoare de jurnaliști, le transmitem studenților noștri că presa liberă nu cere permisiunea de a pune întrebări și cerem autorităților publice să respecte litera și spiritul legii și să garanteze accesul tuturor jurnaliștilor, fără excepție, la sursele de informare publică. Libertatea presei nu se negociază”, conchide FJSC.

Ce s-a întâmplat la Cotroceni

Episodul de marți seară, de la Cotroceni, „a avut loc chiar la ultima întrebare. Nicușor Dan răspunsese vreme de două ore și jumătate la toate întrebările.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?” .

Președintele a început să răspundă:

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult”. Inițial, fraza a părut un gest de politețe. Apoi, Nicușor Dan a continuat:

„În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.