Un război pe care Donald Trump anunțase că l-a încheiat dă semne că se reaprinde: schimburi de focuri și mai multe victime

Armistițiu încheiat de liderii din Thailanda și Cambodgia, sub egida lui Donald Trump. FOTO: THE WHITE HOUSE / UPI / Profimedia

Armistițiul în conflictul dintre Thailanda și Cambodgia se destramă, după ce cele două țări s-au acuzat reciproc că au deschis focul de-a lungul frontierei disputate, miercuri, în confruntări care au provocat moartea unei persoane și rănirea altora, scrie The Guardian.

O persoană a fost ucisă în urma unui schimb de focuri la granița dintre Thailanda și Cambodgia, pe fondul intensificării conflictului dintre cele două țări.

Incidentele au avut loc la două zile după ce Thailanda a anunțat că suspendă acordul de pace încheiat între cele două state din Asia de Sud-Est în octombrie, sub egida lui Trump. Decizia a venit după ce mai mulți soldați thailandezi au fost răniți luni în explozia unei mine, în timp ce patrulau în zona de frontieră.

Thailanda și Cambodgia au purtat în iulie un conflict la frontieră timp de cinci zile, care a provocat moartea a zeci de persoane și strămutarea a aproximativ 200.000 de persoane de ambele părți ale frontierei.

Trump a spus ulterior că intervenția sa în conflict este o dovadă suplimentară a capacității sale de a pune capăt războaielor, iar prim-ministrul cambodgian Hun Manet l-a nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Un armistițiu inițial între cele două părți a fost convenit pe 28 iulie, după ce președintele SUA a purtat convorbiri telefonice cu cei doi lideri. Thailanda și Cambodgia au semnat apoi o declarație de pace la Kuala Lumpur la sfârșitul lunii octombrie, într-o ceremonie la care au asistat Trump și prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim.

„Acțiuni provocatoare”

Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat miercuri că soldații thailandezi au deschis focul asupra civililor într-un sat de frontieră din provincia Banteay Meanchey, din nord-vestul țării, omorând o persoană și rănind alte trei.

Armata thailandeză a deschis focul la ora 15:50 și din nou aproximativ două ore mai târziu, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al ministerului, lt. gen. Maly Socheata. Cambodgia a acuzat Thailanda că a întreprins „acțiuni provocatoare în ultimele zile cu intenția de a incita la ciocniri”, încălcând declarația de pace.

Același sat, revendicat de ambele părți, a fost locul unei confruntări în septembrie între personalul de securitate thailandez și sătenii cambodgieni. Poliția thailandeză a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a reprima protestatarii, potrivit Ministerului Afacerilor Externe thailandez.

Contrazicând versiunea cambodgiană a evenimentelor, un purtător de cuvânt al armatei thailandeze a declarat că trupele cambodgiene au deschis focul către partea thailandeză în provincia Sa Kaeo din estul țării, miercuri, la ora 16:00.

„Trupele thailandeze s-au adăpostit și au tras focuri de avertisment în direcția focurilor de armă, în conformitate cu regulile de angajare”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul-maior Winthai Suwaree.

Nu au existat victime sau răniți thailandezi, iar incidentul a durat aproximativ 10 minute, a adăugat Winthai.

Un conflict de durată

Ciocnirea a avut loc după ce Thailanda a declarat luni că „suspendă toate acordurile” cu Cambodgia și că va explica decizia sa Washingtonului, după ce o explozie a unei mine terestre a rănit patru soldați thailandezi în provincia Sisaket, din nord-estul Thailandei.

Thailanda a acuzat Cambodgia că a plantat noi mine terestre, acuzație negată de guvernul cambodgian.

Deși ciocnirea de miercuri a fost de scurtă durată, ea a marcat o reînnoire semnificativă a ostilităților după declarația de pace dintre Bangkok și Phnom Penh, care includea angajamente din partea ambelor părți de a reduce tensiunile, de a retrage armamentul greu de la graniță și de a desfășura eforturi de deminare.

Thailanda și Cambodgia luptă de zeci de ani pentru granița disputată, dar conflictul din iulie a fost unul dintre cele mai grave din ultimii ani. Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că a declanșat luptele la graniță.

Cele două țări au o frontieră terestră comună de 800 de kilometri, iar disputa teritorială asupra porțiunilor delimitate ale acesteia provine în mare parte dintr-o hartă întocmită de francezi în perioada în care controlau Cambodgia ca colonie, hartă pe care Thailanda nu o acceptă.