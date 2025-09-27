Un record meteo spectaculos. Când a fost ger în septembrie în România

Luna septembrie a tot adus vreme de vară în ultimii ani și chiar și la munte a fost cald. Însă, cum se întâmplă și în aceste zile, septembrie poate aduce temperaturi care te duc cu gândul la iarnă, iar câteva exemple din trecut arată cât de departe poate ajunge vremea extremă.

Foarte rarul ger de septembrie

La 28 septembrie 1935 s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată în luna a noua în România: -15,0 ºC la stația meteo de la vârful Omu. Tot în acel an au fost 0 grade Celsius la Sibiu.

Vremea este considerată geroasă atunci când temperatura aerului scade sub -10 °C, iar la sub -20 °C vorbim despre ger extrem.

În mod normal, la vf Omu, la final de septembrie, minima nopții ar trebui să fie de 0 grade, iar maxima zilei, de 5 grade Celsius.

În zonele locuite, la altitudini de sub 1.000 de metri, a fost un singur exemplu de noapte geroasă de septembrie: la Toplița au fost -10,7 ºC pe 21 septembrie 1977. În acea lună au fost șase nopți cu îngheț la Toplița și 17 nopți cu îngheț la Ceahlău-Toaca (1.900 m alt). Tot în acel an, la Miercurea Ciuc, au fost -10 C.

Septembrie a adus îngheț la câmpie în ani precum 1977, 1970, 1906, 1941 și 2018.

O lună faimoasă pentru vremea bună

Prima lună de toamnă păstrează multe dintre caracteristicile sfârşitului de vară, vremea fiind, cel puţin în primele două decade, călduroasă. În plus, septembrie este o lună mai puţin instabilă, datorită persistenţei deasupra celei mai mari părţi a Europei a unui „brâu” de presiune atmosferică relativ ridicată.

În ultimul deceniu, septembrie a adus tot mai des temperaturi de vară, exemplu fiind anii 2023, 2020, 2015, dar și 2025.

Au fost în deceniile trecute și luni septembrie extrem de reci. Spre exemplu, la vf Omu, au fost 23 de nopți cu minime sub 0 grade în septembrie 1990 și 1996.

Cele mai reci dimineți de septembrie la Omu

– 15 ºC în 1935

-13,7 ºC în 1970

-13,6 ºC în 1997

-13,4 ºC în 1956

Trei nopți extrem de reci la Miercurea Ciuc în ultimul deceniu:

-8,2 ºC pe 27 septembrie 2018

-6,8 ºC pe 30 septembrie 2017

-6,3 ºC pe 21 septembrie 2019

În septembrie 1990 au fost 13 nopți cu îngheț la Miercurea Ciuc.

Când a fost strat gros de zăpadă în septembrie

Luna a noua era numită popular, Răpciune, în sensul de răcire a vremii.

În septembrie se poate depune strat de zăpadă doar la peste 900 m alt, și acolo în mod excepțional. În septembrie 1964, stratul de zăpadă a ajuns la 15 cm la Predeal, 23 cm la Păltiniș și 63 cm la Omu. În septembrie 1995 s-a depus strat de zăpadă la Predeal, dar și la Stâna de Vale (doar o zi). La final de septembrie 2008, la Omu stratul de zăpadă a ajuns la 26 cm grosime.

În septembrie 2003 au fost 15 zile cu strat de zăpadă la Omu, iar în septembrie 2008 au fost 13 zile cu strat de zăpadă la Bâlea Lac.