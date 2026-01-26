Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria. Dus la secție, el i-a agresat pe polițiști

Un român de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece cu el, dar nu a reuşit să îl pornească. Ajuns în cabina mecanicului, românul a spart mai multe geamuri, a provocat daune şi a activat lumina şi semnalul sonor al garniturii, alertând astfel autorităţile feroviare. Prins şi dus la Poliţie, el a refuzat să-şi decline identitatea şi chiar a lovit şi rănit o poliţistă. În cele din urmă, bărbtul a fost la penitenciarul din St. Pölten, informează luni cotidianul austriac Kronen Zeitung, citat de News.ro.

Potrivit Kronen Zeitung, în noaptea de duminică spre luni, în gara St. Valentin din districtul Amstetten, din Austria Inferioară, a avut loc un incident neobişnuit, când un bărbat de 37 de ani a încercat să pună în funcţiune un tren care staţiona.

Puţin înainte de ora 4 dimineaţa, Poliţia a fost chemată la gară, după ce coordonatorul de urgenţă al ÖBB a dat alarma. Un bărbat intrase cu puţin timp înainte într-un tren staţionat folosind un ciocan de urgenţă, intenţionând că îl pună în funcţiune şi să plece cu el, precizează sursa citată.

Potrivit publicaţiei austriece, bărbatul a reuşit chiar să ajungă în cabina mecanicului, provocând daune materiale importante, inclusiv spargerea mai multor geamuri. Totuşi, bărbatul nu a reuşit să pună trenul în funcţiune, dar, în schimb, a activat lumina şi semnalul sonor, ceea ce a dus, cel mai probabil, la descoperirea lui, mai notează publicaţia.

Dus la Poliţie, bărbatul a refuzat să coopereze cu oamenii legii şi să-şi decline identitatea, iar situaţia a devenit tensionată. În timp ce încerca să-i ia amprentele, o poliţistă a fost brusc apucată de păr şi de gât şi trântită la pământ, având nevoie să fie transportată la spital din cauza rănilor provocate. De asemenea, un coleg al poliţistei a fost uşor rănit în timp ce încerca să o ajute, precizează aceeaşi sursă.

În cele din urmă, s-a stabilit că bărbatul era un român în vârstă de 37 de ani, acesta fiind dus de forţele de intervenţie rapidă la penitenciarul din St. Pölten, mai arată publicaţia.