Un român acuză că s-a trezit cu poliția la ușă după o postare pamflet pe Facebook despre „milițianul Predoiu”, cum l-a numit Călin Georgescu

Radu Dragomir, un român cunoscut pe Facebook pentru mesaje ironice la adresa clasei politice, acuză că poliția i-a venit de trei ori la ușă după o postare tip pamflet în care apărea numele ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Postarea lui Dragomir a fost făcută în contextul percheziţiilor din dosarul vizând finanţarea campaniei lui Călin Georgescu, acesta din urmă numindu-l pe Predoiu „milițian”.

Polițiștii au făcut marți percheziții la locuința lui Radu Pally, șeful de campanie al lui Călin Georgescu, a anunțat fostul candidat la alegerile prezidențiale, care a acuzat un act de intimidare. Poliția și Parchetul au confirmat efectuarea unor percheziții în cadrul unui dosar penal, însă fără să ofere mai multe detalii.

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteți intimida – nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Călin Georgescu, pe pagina sa de Facebook.

În contextul acestor percheziții, Radu Dragomir a postat o reacţie imaginară a lui Călin Georgescu la descinderi.

„Dili: Românii trebuie să înțeleagă că viața e iubire, că iubirea e totul. Iubirea nu este o relație, este exprimarea ta către toți cei din jurul tă…

Bodyguard: Șefu, au năvălit mascații peste Radu Pally

Dili: PREDOIULE MILIȚIANULEEE!”, este postarea făcută marți, pe Facebook, de Radu Dragomir.

„M-am trezit cu trei vizite la domiciliu din partea polițiștilor”

Ulterior postării, Dragomir spune că s-a trezit cu poliția la ușă. Radu Dragomir sugerează că postarea i-a fost interpretată greșit și i s-a adresat, tot pe Facebook, şi lui Cătălin Predoiu.

„Mult stimate domnule ministru Cătălin Predoiu. Doresc să vă explic faptul că nu eu v-am numit «milițian» în pamfletul de mai jos, ci domnul candidat Călin Georgescu în această dimineață, după cum sunt sigur că ați aflat deja. Așa îl alint eu pe CG, «Dili» sau «Dilimache», de vreo două luni. Am simțit nevoia să lămuresc acest aspect în speranța că nu voi mai primi vizite la domiciliu seara din partea organelor de ordine ale MAI, care «monitorizează internetul în acest context politic actual deosebit de delicat» și care au crezut că v-am înjurat, Doamne ferește!”, a scris Radu Dragomir.

Dragomir spune că a primit „trei vizite la domiciliu din partea polițiștilor”.

„Și cum îmi trăiam eu viața mea banală, m-am trezit în seara asta cu 3 (TREI) vizite la domiciliu din partea polițiștilor. Vecinii deja se baricadaseră în apartamente, c-au zis că-i groasă rău. Pentru mine a fost o premieră. Nu m-a vizitat miliția pe vremea lui Ceaușescu, nu m-a vizitat poliția pe vremea lui Iliescu sau Dragnea, dar au venit acum, în prag de pensie. DE TREI ORI”, a acuzat acesta.

HotNews a solicitat o reacție din partea Poliției Române, pe care o vom publica când ne va fi furnizată.

Cătălin Predoiu: „N-am trimis «mascaţii» la adresa niciunui cetăţean din România, niciodată”

Cătălin Predoiu a declarat marți seară, în contextul acuzațiilor lansate de Călin Georgescu, că ministrul Afacerilor Interne nu se ocupă de dosare ale Poliției și nu este la curent cu ce se întâmplă în ele.

„Nu este adevărat că am trimis «mascaţii» la adresa domnului Georgescu şi n-am trimis «mascaţii» la adresa niciunui cetăţean din România, niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetăţean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare, sau mă interesez de dosare, nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiţiei, nici ca ministru de Interne”, a afirmat Cătălin Predoiu.

„Poliţia Română gestionează acest lucru, ofiţerul de caz desfăşoară activităţi poliţieneşti, judiciare şi cele mai multe astfel de dosare sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz. Procurorul de caz dispune măsurile care se impun într-un dosar sau altul, iar Poliţia le duce la îndeplinire. Revenind la speţă, procurorul de caz şi numai procurorul de caz are dreptul să dispună deplasarea şi intrarea în acţiune a ofiţerilor mascaţi, cum se spune în limbajul comun, într-o operaţiune sau alta. Deci această chestiune, acest dosar nu are nicio legătură cu activitatea ministrului de Interne, cu deciziile ministrului de Interne, cu atribuţiile ministrului de Interne”, a adăugat Cătălin Predoiu.

Ministrul de Interne a mai susținut că, pentru el, „drepturile și libertățile cetățenești sunt o a doua religie”.

„Ca ministru de Interne, resping categoric astfel de practici în societate: ameninţări, şantaje, violenţă de limbaj. De aici şi până la violenţa fizică este doar un pas şi nu avem voie să permitem violenţei fizice să îşi facă din nou loc în societatea noastră, în viaţa noastră, în ţara noastră paşnică şi prietenoasă. Sunt un adversar al acestor practici. La rândul meu, am fost supus şi unor ameninţări, şi unor astfel de atacuri verbale, şi ştiu pe propria-mi piele ce provocare înseamnă în plan mental, în plan psihologic, în plan sufletesc. Deci, ca ministru, sunt alături de orice cetăţean este ameninţat, orice cetăţean ale cărui drepturi sunt încălcate. Dar atribuţiile mele sunt limitate şi sunt instituţii care au, la rândul lor, competenţe clare, bine stabilite: Poliţia Română, parchete ş.a.m.d. Voi sprijini activitatea lor întotdeauna”, a continuat liberalul.