Un român, martor la tragedia feroviară din Spania. „Eram la 15-20 de metri de trenul cu accidentul. A fost o explozie ca o bombă”

Românul Ioan Dunca a declarat, pentru Știrile TVR, că se afla la doar câțiva zeci de metri de locul unde s-au ciocnit cele două trenuri din Spania, tragedie soldată cu cel puţin 68 de morţi. Românul susține că a fost primul care a sunat la 112 și a descris scenele de haos care au urmat dezastrului.

Trenurile de mare viteză AVE și Iryo s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid-Sevilla, în Toledo. Trenul AVE a lovit în plin, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo care era oprit pe șine din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic.

Un român spune că a văzut momentul accidentului.

„Eram la 15-20 de metri de trenul cu accidentul. Un tren a fost oprit, pe calea ferată, la semafor. Și venea unul din spatele lui. Și a intrat peste el. S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta. Sunt două linii. Trei vagoane au sărit în partea asta și cealaltă locomotivă a sărit în partea cealaltă a căii ferate”, a declarat miercuri Ioan Dunca, pentru Știrile TVR.

„A fost o explozie ca o bombă, foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum”, a povestit românul.

El a mai spus că imediat a sunat la 112 să anunțe tragedia și a declarat că a încercat să ajute oamenii să iasă din vagoane.

„Eu am fost primul ce am anunțat. Când am văzut eu, m-am apucat și am tăiat sârma și am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă, e o coastă așa mare și i-am ajutat să iasă, că sunt niște măslini pe aici pe unde a fost accidentul”, a mai spus Ioan Dunca.

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo, care s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid-Sevilla. Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea, sub lumina unor proiectoare puternice, pentru a tăia vagoanele metalice în căutarea victimelor. Multe dintre persoanele care și-au pierdut viața în accident nu au fost încă identificate.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că a solicitat autorităților spaniole informații despre identitatea și cetățenia persoanelor decedate sau rănite pentru a stabili dacă printre victime se află și cetățeni români.