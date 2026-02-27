Un serial foarte popular din anii 2000 s-a întors în streaming cu un nou sezon și actorii originali care l-au făcut atât de îndrăgit

Timp de 8 sezoane, „Scrubs” a fost între 2001 și 2009 unul dintre cele mai populare seriale de comedie produse de Hollywood. Apoi, actorii care l-au făcut atât de îndrăgit au plecat rând pe rând într-un sezon care trebuia să „reseteze” seria și să lase loc unei distribuții noi. A fost atât de prost primit de fani încât sezonul 9 al „Scrubs” avea să fie și ultimul, după cum amintește CNN.

Noul sezon al „Scrubs” a avut premiera miercuri în Statele Unite la televiziunea ABC, care a difuzat unul după altul primele două episoade. Cum ABC este una dintre numeroasele nume din portofoliul Disney, asta înseamnă că în România sezonul nou poate fi văzut în streaming pe Disney+, care vine cu un episod nou în fiecare joi. Pentru abonații ce au setările contului în limba română serialul e tradus drept „Stagiarii”.

În mod interesant, Disney+ a ales să îl pună la dispoziție pe platforma sa ca titlu distinct, nu în continuarea celor 9 sezoane ale seriei originale. De altfel, în unele comunicate e prezentat drept „Scrubs 2026”.

„Încercam doar să-mi dau seama cum ar arăta versiunea lui J.D. – tată de 50 de ani, profesor excelent – și să fie autentică, dar în același timp să rămână într-un fel copilăros și caraghios, așa cum cred că sunt și eu în viața reală”, a explicat Zach Braff, „dr. John Dorian”, într-un interviu pentru CNN.

Actorii din serialul „Scrubs” s-au întors pentru reuniunea visată de fani

Braff, care a pledat timp de ani de zile pentru o întoarcere a „Scrubs” care să își ia revanșa față de fanii dezamăgiți de finalul seriei, a fost, deloc surprinzător, primul dintre actorii originali care a fost cooptat la bord pentru noul „reboot”, în mai anul trecut.

Relația de prietenie celebră dintre J.D. și Turk, jucat de actorul Donald Faison, rămâne o componentă centrală și în noul serial. Braff și Faison sunt prieteni foarte apropiați și în afara platourilor de filmare, au apărut împreună în reclame T-Mobile și au colaborat la podcastul „Fake Doctors, Real Friends”.

„Cred că unul dintre motivele pentru care «Scrubs» a funcționat este faptul că eu și Donald am rezonat instantaneu. Și, evident, și cu Sarah [Chalke, „dr. Elliot Reid”], ne-am plăcut și ne-am înțeles din prima”, a mai spus Braff.

Pentru Faison, a reintra în pielea lui Turk – chirurgul îndrăgit care, timp de aproape un deceniu, a format jumătate din cea mai trăsnită pereche de prieteni de la televizor – a fost ca mersul pe bicicletă. „Până să ajung la capătul străzii, deja făceam iar scheme și tot felul de trucuri”, a spus Faison pentru CNN.

În afară de cei doi pentru noul „Scrubs” a revenit și Sarah Chalke în rolul lui Elliot, aceștia formând echipa de actori principali ai serialului. Dar noul sezon, a venit cu mai multe fețe cunoscute de fani, inclusiv cu John C. McGinley în rolul doctorului Cox și cu Judy Reyes în rolul asistentei Carla.

Premisa de la care pornește noul „Scrubs”

Cineastul american Bill Lawrence, creatorul serialului original, a fost cel care a pus totul la cale și a confirmat în ianuarie anul trecut că „Scrubs” chiar se va întoarce, după ce zvonuri în acest sens au apărut în presa de la Hollywood.

Totuși, nu toate lucrurile au rămas la fel. J.D., acum divorțat de Elliot, revine la Spitalul Sacred Heart pentru a prelua funcția de șef al secției de medicină, în timp ce doctorul Cox se pensionează. Personajele au evoluat, iar medicina s-a schimbat de când „Scrubs” s-a încheiat în 2010.

Lawrence și Aseem Batra coordonatoarea generală a noii serii, au confirmat că noua producție ignoră sezonul al nouălea, pe care CNN îl cataloghează drept un „spin-off în care au apărut puțini dintre actorii originali”.

Batra afirmă că noul „Scrubs” depune eforturi serioase pentru a face serialul de actualitate în 2026, păstrând în același timp esența episoadelor clasice, care îmbinau comedia cu emoția

„Veteranii” și noii veniți în serialul difuzat de platforma de streaming Disney+

CNN notează că pentru membrii mai tineri ai distribuției, faptul că sunt noii „newbies” ar fi putut fi intimidant, unii dintre glumind că aveau doar un an când serialul original a avut premiera. Dar veteranii serialului au făcut un efort să-i primească pe toți cu brațele deschise. Braff, de exemplu, a organizat cine în fiecare sâmbătă seara pentru distribuție.

„Mergeam pe platou, ne făceam treaba și, în fiecare sâmbătă, ne adunam, socializam la un pahar și râdeam, iar regizorul episodului venea de obicei și el cu noi”, a povestit Layla Mohammadi, care o interpretează pe Amara, medic rezident în chirurgie.

„M-am simțit ca și cum aș fi fost din nou la facultate”, a spus Ava Bunn, care o joacă pe Sam Tosh, medic rezident mereu conectată online – sau «TikTok Doc», cum o numește doctorul Cox. „A fost extrem de distractiv.”

Noua generație de personaje îi include și pe Jacob Dudman și David Gridley în rolurile rezidenților Asher și Blake, precum și pe Amanda Morrow în rolul rezidentei în chirurgie Dashana. „Ei aduc acea energie nouă, reflectând schimbările din industria medicală, dar și o transparență totală și lipsa oricărei scuze în felul în care își abordează munca”, a spus Morrow.

Zach Braff alături de actorii noi din „Scrubs”, FOTO: ABC Press Center

„Oameni care l-au urmărit alături de părinți și care acum au copii la rândul lor”

Unele dintre personajele consacrate ale serialului oferă o perspectivă mai cinică. „Este același grup de mediocritate”, a parafrazat McGinley sentimentele ursuzului Cox față de ideea de a preda unei noi generații de rezidenți.

Braff a spus că fanii care au așteptat revenirea i-au scris pe Instagram despre legătura serialului cu propriile lor familii și vieți – „oameni care l-au urmărit alături de părinți și care acum au copii la rândul lor”.

„Cred că sunt mulți oameni care au crescut cu serialul și pentru care a însemnat mult”, a spus el. „Cred că, dacă îl facem cum trebuie, vor fi bucuroși să-l revadă și să-l împărtășească și copiilor lor.”