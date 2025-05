Regizorul filmului difuzat de Rusia într-o notă aparte anul trecut, despre prăbușirea „Americii arogante”, se întoarce cu un nou proiect de anvergură

Regizorul Alex Garland a captat atenția întregii lumi cu filmul său de război de anul trecut, iar acum i-a fost încredințat un proiect de anvergură pentru apreciatul studio A24. În rubrica Nerd Alert de duminica aceasta mai poți citi de asemenea despre noul fim „Hercule” care îl va avea printre producători pe George R.R. Martin, actorul de top ales pentru a-l înlocui pe Donald Sutherland în franciza „The Hunger Games”, lungmetrajul „Frankenstein” la care lucrează un maestru al genului horror, dar și două vești majore din zona serialelor.

Probabil puține au fost filmele care au stârnit atâtea polemici anul trecut precum Civil War, lungmetrajul cineastului britanic Alex Garland care și-a imaginat un nou război civil în Statele Unite, în zilele noastre. Pornind cu o rebeliune împotriva guvernului federal pornită în mare parte în state conduse de republicani, precum Florida și Texas, Civil War a făcut furori printre conservatorii americani. Democrații și liberalii au văzut în schimb un film care alimentează teoriile conspiraționiste din zona opusă a spectrului politic „Am întâlnit dușmanul și el suntem noi. Din nou”, a scris critica de film Manohla Dargis în The New York Times despre lungmetrajul lui Garland.

La premiera sa din aprilie a debutat pe primul loc al box office-ului nord-american, și s-a bucurat de succes și în Rusia – sub un alt nume. „Este semnificativ și chiar amuzant că în Rusia pelicula a fost numită Căderea Imperiului. Evident, numele original sună prea sedițios, indiferent de context, iar prin Imperiu spectatorul se presupune că poate înțelege doar Statele Unite”, explica la momentul respectiv, din exil, criticul rus de film Anton Dolin. „Așa că se dovedește [în mintea rușilor] că filmul nu este despre un președinte uzurpator împotriva căruia poporul se răzvrătește, ci despre prăbușirea Americii arogante, spre deliciul propagandiștilor ruși și al multor alții”, adăugat el.

Garland, în vârstă de 54 de ani, a revenit luna aceasta în cinematografele nord-americane cu un nou film de război Warfare, despre războiul din Irak. Cum acesta nu are deocamdată o dată de lansare și în cinematografele de la noi, ne rămâne să ne consolăm săptămâna aceasta cu vestea despre noul său proiect, care se anunță unul de anvergură. După cum relatează revista Variety, Garland va regiza o adaptare cinematografică live-action a jocului video Elden Ring, care s-a bucurat de un succes uriaș după lansarea sa în 2022. Cu peste 30 de milioane de copii vândute la nivel mondial, a fost unul dintre cele mai de succes jocuri video din toate timpurile.

De la gala Game Awards, echivalentul Oscarurilor pentru industria jocurilor video, a mers acasă cu nu mai puțin de 6 premii, inclusiv cele pentru jocul anului, cea mai bună regie și cel mai bun joc de rol. Succesul a fost pe măsura așteptărilor, având în vedere că jocul RPG, o epopee de tip „dark fantasy”, s-a bazat pe o povestea mitologică creată de nimeni altul decât George R. R. Martin, scriitorul american care nu mai are nevoie de prea multe prezentări după succesul de care s-au bucurat serialele Game of Thrones bazate pe operele sale. În ceea ce privește viitorul film Elden Ring, Garland se va ocupa și de scrierea scenariului, pe lângă regizarea sa.

Deocamdată e prea devreme să fie anunțat un eventual calendar de lansare, însă știm că R.R. Martin va fi unul dintre producătorii executivi ai filmului. În plus, acesta va fi produs de A24, studioul independent cunoscut pentru titluri ca Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar din 2023, Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar. Garland a colaborat cu A24 pentru ultimele două proiecte ale sale, Civil War și Warfare, deci mă hazardez să afirm că filmul Elden Ring pornește din start în baza unei colaborări care s-a dovedit a fi de succes.

Pentru cine nu știe jocul video, deși filmul lui Garland s-ar putea să arate foarte diferit ca poveste și stil

George R.R. Martin va produce un film „revoluționar” despre Hercule

Și că tot îl menționam pe R.R. Martin, săptămâna aceasta am mai aflat via THR despre un alt proiect cinematografic al său, el alăturându-se echipei de producție a unui viitor film Hercule. Spre deosebire de filmul Elden Ring, noul Hercule va fi un lungmetraj de animație. Acesta va adapta povestea clasică a celor 12 munci ale lui Hercule și, dacă lucrurile decurg conform planurilor, va apărea în cinematografe sub titlul A Dozen Tough Jobs („O duzină de munci grele”). Ce mi se pare și mai interesant e că, potrivit rezumatului poveștii sale, filmul va reinterpreta evenimentele din perspectiva unui fermier ce trăia în statul american Mississippi în anii 1920.

„Dacă există cineva care înțelege puterea poveștilor epice și a francizelor de anvergură, acela este George R.R. Martin”, a declarat David Steward II, directorul companiei de producție Lion Forge Entertainment. „Cu A Dozen Tough Jobs, reinventăm o legendă atemporală printr-o perspectivă nouă, profund ancorată cultural. Nu este doar o repovestire – este o abordare revoluționară, cum publicul nu a mai văzut până acum, cu rădăcini în istorie, dar care duce mitul pe teritorii neexplorate”, a mai spus acesta. Da, știu, sună ca un om care încearcă să își vândă marfa, și unii vor vedea probabil în comentariile sale dovada unui Hercule „woke”.

Eu nu m-aș grăbi însă să pun etichete de genul, având în vedere asocierea cu R.R. Martin. Trebuie spus totuși că, deși scriitorul în vârstă de 76 de ani va avea atribuții de producător, el nu va scrie și scenariul filmului. Această responsabilitate îi revine lui Joe R. Lansdale, autorul romanului bizar Bubba Ho-Tep, în care Elvis luptă cu o mumie egipteană. Ca o paranteză, R.R. Martin încă plănuiește să termine romanul său Winds of Winter, următorul volum pentru seria A Song of Ice and Fire pe care se bazează Game of Thrones. El a publicat anterioara carte pentru saga de mare succes cu aproape 14 ani în urmă.

R.R. Martin a fost mai interesat de cinematografie decât scris în ultimul deceniu, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Ralph Fiennes va juca un rol emblematic în următorul film „The Hunger Games”

Trecând de la scriitori la actori celebri, recent am aflat că Ralph Fiennes a fost ales să-l interpreteze pe președintele Coriolanus Snow în cea mai nouă adaptare a studioului Lionsgate a unei cărți pentru marele ecran, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Actorul veteran care a făcut furori anul trecut în filmul Conclave a fost anunțat oficial în distribuția viitorului lungmetraj prin intermediul contului oficial de pe „X” al francizei cinematografice ce a ajuns la încasări totale de peste 3 miliarde de dolari. Povestea din Sunrise on the Reaping are loc înaintea celor patru filme cu Jennifer Lawrence și după prologul lansat în 2023, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Acesta din urmă s-a concentrat pe tânărul Snow, interpretat de Tom Blyth, în perioada în care era modelat pentru a deveni dictatorul cinic al Panemului, rol jucat de regretatul Donald Sutherland în seria de filme din anii 2010. „Am vrut să-l onorăm pe Donald Sutherland alegând ca unul dintre cei mai mari actori ai generației noastre să-l joace pe președintele Snow cu 24 de ani înainte ca Katniss Everdeen să intre în arenă”, a declarat producătoarea Nina Jacobson într-un comunicat citat de Deadline. „Să lucrez cu Ralph era pe lista mea de dorințe încă de când m-a traumatizat pe viață în Lista lui Schindler”, a adăugat aceasta, printre altele.

Printre numele confirmate anterior pentru Sunrise on the Reaping se numără Jesse Plemons, care va interpreta o versiune tânără a lui Plutarch Heavensbee, și tânărul actor australian Joseph Zada (Total Control, Invisible Boys), care îl va întruchipa pe Haymitch Abernathy, viitorul câștigător al Jocurilor Foamei. Filmul va fi o adaptare a romanului omonim publicat de scriitoarea americană Suzanne Collins cu doar două luni în urmă. Adaptarea cinematografică a fost anunțată concomitent cu noul roman, ca parte a colaborării de cursă lungă între Collins și studioul Lionsgate. Drept urmare, avem și o dată de lansare în cinematografe: 20 noiembrie 2026.

Fiennes va trece de la rolul de cardinal la cel de dictator maniacal pentru noul film „The Hunger Games”, FOTO: Imago / Imago Stock and People / Profimedia Images

Guillermo del Toro spune că filmul său „Frankenstein” nu va fi unul horror

Mai rămânem puțin în zona numelor mari din cinematografie întrucât regizorul mexican Guillermo del Toro, unul dintre maeștrii contemporani ai genului horror, a făcut o dezvăluire surprinzătoare la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, care tocmai s-a încheiat sâmbătă. Vorbind cu compozitorul Alexandre Desplat în timpul unei conversații cu public organizate la Cannes, regizorul a povestit despre filmul Frankenstein la care lucrează că a fost întrebat la festival dacă acesta va avea „scene cu adevărat înfricoșătoare”. „M-am gândit pentru prima dată la asta. Este o poveste emoțională pentru mine. Este la fel de personală ca orice altceva”, a continuat el.

„Pun o întrebare despre ce înseamnă să fii tată, să fii fiu… Nu fac un film de groază niciodată. Nu încerc să fac asta”, a mai spus acesta, citat de France24. Desplat a adăugat că partitura pe care o scrie pentru film va completa peisajul tonal pe care del Toro a dorit să-l creeze. „Cinematografia lui Guillermo este foarte lirică, iar muzica mea este destul de lirică și ea”, a spus el. „Așa că mă gândesc că muzica din Frankenstein va fi ceva foarte liric și emoțional… Nu încerc să compun muzică înfricoșătoare”, a explicat acesta. Desplat a amintit apoi de lungmetrajul care i-a adus regizorului mexican două Oscaruri în 2018, pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

„În The Shape of Water, creatura e înfricoșătoare în primele 15 minute, apoi devine un personaj foarte emoționant”, a spus compozitorul francez. Ca răspuns, del Toro a vorbit despre un moment clasic dintr-un film care l-a făcut să-și dorească să spună astfel de povești: „Prima dată când m-am gândit că vreau să răzbun creatura a fost când Marilyn Monroe iese [de la film] în The Seven Year Itch, cu Tom Ewell, și spune că tot ce avea nevoie creatura era ca cineva să o placă. M-am îndrăgostit de Marilyn și m-am îndrăgostit și de creatură în acea scenă, la o vârstă foarte fragedă. Și m-am gândit: știi, tot ce avem sunt oameni care se uită greșit la alți oameni. Asta avem pe lumea asta”.

O adaptare a romanului clasic scris de Mary Shelley în 1818, noul film al lui Guillermo del Toro va fi un proiect despre care acesta a declarat că vrea de 20 de ani să îl facă. Frankenstein, versiunea del Toro, urmează să fie lansat pe Netflix în luna noiembrie. Platforma americană de streaming nu a dezvăluit încă data exactă a lansării, însă lungmetrajul se anunță unul dintre cele mai așteptate filme ale Netflix pentru finalul de an, lucru care e clar când te uiți pe lista actorilor aleși pentru distribuție: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz și Ralph Ineson. Netflix nu a lansat deocamdată un trailer, cele apărute pe YouTube fiind „fake”-uri create cu ajutorul A.I.

Guillermo del Toro și compozitorul Alexandre Desplat, fotografiați pe covorul roșu de la Cannes, FOTO: Marechal Aurore / Abaca Press / Profimedia Images

Amazon Prime Video a anulat serialul „The Wheel of Time”

De la companiile de streaming am aflat și o veste cu oarecum neașteptată săptămâna aceasta, și anume că Amazon Prime Video a decis să anuleze serialul său The Wheel of Time, care adaptează în linii mari romanele fantasy ale scriitorilor americani Robert Jordan și Brandon Sanderson. „Serviciile de streaming funcționează în moduri misterioase, iar anunțul de vineri că The Wheel of Time de pe Amazon Prime Video a fost anulat și nu va reveni cu un al patrulea sezon a fost, într-adevăr, destul de șocant”, scrie Forbes în condițiile în care sezonul 3, care tocmai s-a încheiat în aprilie, are o rată a aprobării din partea criticilor de 97% pe Rotten Tomatoes.

Primul sezon a avut un scor de 81%, iar al doilea urcase la 86%, ceva ce vezi mai rar, mai ales pe Amazon Prime. Așadar, ce s-a întâmplat aici? Forbes consideră că audiența noului sezon a scăzut suficient de mult încât să aducă serialul într-o zonă de „risc maxim”. Apoi, e vorba și de costuri. Primele două sezoane din The Wheel of Time ar fi costat în total 260 de milioane de dolari. Dacă extrapolăm, serialul plin de efecte vizuale speciale ar fi putut ajunge la un total de 390 de milioane sau chiar mai mult odată cu sezonul recent încheiat și ar fi atins probabil o jumătate de miliard de dolari dacă s-ar fi făcut și sezonul 4. „Puneți asta în balanță cu numărul de spectatori și… iată răspunsul”, scrie Forbes.

Apoi, mai e și problema romanelor. Cărțile The Wheel of Time sunt, practic, nesfârșite, așa că nu era clar unde s-ar fi putut opri povestea serialului. Presa de la Hollywood a scris anterior că sezonul 3 fusese conceput ca un fel de final, dar ultimul episod al sezonului 3 nu a lăsat deloc această impresie. Iar actorii și producătorii serialului au părut până recent convinși că el va fi reînnoit pentru încă un sezon. „Da, suntem încrezători că sezonul 4 va primi undă verde”, a declarat chiar luna trecută Josha Stradowski, care îl joacă pe Rand al’Thor. Lucrurile s-au schimbat abia în ultimele săptămâni, când unii din actori au început să distribuie o petiție creată de fani pentru reînnoirea serialului.

Noul serial „Scrubs” l-a luat la bord pe Zach Braff

Dar zic să nu încheiem săptămâna într-o notă negativă, mai ales că zilele trecute am aflat că televiziunea americană ABC a bătut palma cu Zach Braff pentru ca acesta să revină în rolul lui J.D. în noul serial Scrubs aflat în lucru. Toată presa specializată pe industria cinematografică a vuit practic în decembrie anul trecut, când au apărut primele informații „pe surse” că ABC lucrează la „reînvierea” Scrubs, unul dintre cele mai îndrăgite seriale din anii 2000. Apoi, la începutul lunii ianuarie, a venit și confirmarea oficială din partea lui Bill Lawrence, creatorul serialului original. El a confirmat nu doar că Scrubs va avea parte de un „reboot”, ci că va lucra el însuși la el.

„Dacă aș fi considerat că e o idee proastă, nu l-aș fi făcut. Nu urmăresc câștiguri comerciale și, fără să par vanitos, nici nu am nevoie”, a declarat Lawrence atunci într-un interviu acordat Los Angeles Times. „Creativ, dacă cineva mi-ar spune: ‘Vrei să reluăm Scrubs exact în același spital, cu aceiași oameni, într-o zi normală, în care totul a revenit la normal?’ – Nu, asta ar fi lipsit de autenticitate pentru poveste. Dar sunt curios și pot să mă gândesc la o mulțime de povești despre unde s-ar afla unele dintre aceste personaje după ani de zile, fără să mai fie tineri stagiari, și având oameni noi în jurul lor, în contextul schimbărilor din lumea medicală”, a explicat acesta.

Zach Braff alături de actrița Christa Miller, alături de care joacă în serialul „Shrinking” de pe AppleTV+, FOTO: Xavier Collin-Image Press Agency / Splash News / Profimedia Images

Faptul că Braff, acum în vârstă de 50 de ani, a acceptat să se întoarcă să joace în noul Scrubs nu e tocmai o surpriză, având în vedere că el a vorbit de-a lungul anilor despre cât de mult i-a plăcut să facă parte din seria originală. „Ideea de a mă vedea din nou cu prietenii mei și de a face 10 sau 12 episoade, poate unul sau două sezoane, și să râdem din nou împreună? Sună ca un vis”, a declarat el într-un interviu acordat revistei Variety în octombrie anul trecut. Lawrence, Braff și alți veterani ai Scrubs au discutat de ani de zile ideea unui „reboot”, însă proiectul nu a putut fi pus în mișcare până la finalizarea negocierilor dintre Disney și Warner Bros. Television.

Disney deține drepturile de difuzare pentru Scrubs (tradus drept Stagiarii pe platforma sa de streaming Disney+), în timp ce Warner Bros. îl are sub contract pe Lawrence, pentru care a produs serialele Shrinking, Ted Lasso și Bad Monkey. Acesta va fi producător executiv pentru noua serie Scrubs, dar nu și „showrunner”, funcția care de regulă exercită controlul creativ pentru serialele produse la Hollywood și este considerată mai importantă decât cea de regizor. Cum serialul încă e în stadiile incipiente de dezvoltare, una dintre puținele certitudini e că Zach Braff e deocamdată singurul actor din serialul original care a confirmat că va reveni.

Alături de Braff în rolul lui J.D. (John Dorian), distribuția originală a Scrubs i-a inclus pe John McGinley (Perry Cox), Donald Faison (Chris Turk), Judy Reyes (Carla Espinosa), Sarah Chalke (Elliot Reid), Ken Jenkins (Bob Kelso) și Neil Flynn (îngrijitorul). Scrubs a avut premiera în 2001 la televiziunea NBC, care l-a difuzat timp de 7 sezoane înainte de a-l anula. Ulterior, ABC l-a preluat pentru un al 8-lea sezon, gândit ca final al poveștii, dar a aprobat apoi un sezon 9, intitulat Scrubs: Med School. Doar McGinley și Faison au rămas în distribuția principală, în timp ce Braff a apărut în 6 dintre cele 13 episoade ale sezonului în care actorii noi nu au impresionat și a fost considerat o dezamăgire de către fani.

Bill Lawrence (în rândul din spate, între Braff și „Janitor”), la o reuniune din 2018 a actorilor din „Scrubs”, FOTO: Paul Archuleta / Getty images / Profimedia

În caz că vrei să arunci o privire și peste rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: