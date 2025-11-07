Un șofer STB a sustras 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant în timp ce fura

Un angajat din cadrul Societății de Transport București (STB), șofer de autocisternă, a fost prins în flagrant în timp ce sustrăgea combustibil din vehiculul pe care își desfășura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat, a anunțat vineri STB.

Șoferul a furat 240 de litri de motorină, potrivit societății.

„Societatea de Transport București STB SA anunță că, în urma unor posibile nereguli privind consumul de carburant, a dispus verificări și a sesizat Brigada de Poliție pentru Transport Public – DGPMB. Ca urmare a intervenției efectuate de Poliție, în colaborare cu reprezentanții STB, un angajat al societății, șofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care își desfășura activitatea”, a transmis STB, într-un comunicat de presă.

Conform aceleiași surse, în urma acțiunii comune, asupra persoanei au fost identificați aproximativ 240 litri de motorină, iar aceasta este în prezent cercetată pentru furt calificat, în baza probelor administrate.

„Colaborarea strânsă cu Brigada de Poliție pentru Transport Public continuă, iar orice suspiciune de abatere este verificată cu maximă seriozitate. STB tratează cu fermitate orice tentativă de fraudă sau furt”, a afirmat Andrei Dinculescu-Bighea, directorul general al STB, citat în comunicat.

STB menționează că va continu să pună la dispoziția organelor de anchetă toate datele necesare.