Un startup suedez a primit 100 de milioane dolari finanțare pentru a-și crește business-ul cu camioane autonome

Einride, un startup suedez cunoscut pentru vehiculele sale electrice și autonome cu un design neobișnuit, gândite pentru transportul de mărfuri, a obținut o finanțare de 100 de milioane de dolari de la mai mulți investitori, scrie TechCrunch.

La o rundă de finanțare de acum patru ani, compania valora sub 500 milioane dolari, iar acum și-a dublat valoarea. Șeful companiei, Roozbeh Charli, a declarat că finanțarea va permite Einride să-și crească baza de clienți și să accelereze implementarea tehnologiei sale de transport autonom.

Einride dezvoltă vehicule denumite „Einride Pods” care nu au cabină, volan sau pedale. Acestea pot circula singure pe rute fixe – de exemplu între două depozite – și sunt monitorizate de la distanță de către operatori umani. La început de octombrie, un astfel de vehicul fără șofer a realizat în premieră o trecere transfrontalieră între Norvegia și Suedia, scrie publicația freightwaves.com.

Einride dezvoltă și software pentru logistică, furnizând o platformă digitală care planifică și optimizează transporturile (rutele, încărcările și consumul de energie).

Fondată în 2016, Einride și-a propus inițial să producă pe cont propriu camioane electrice, dar ulterior s-a orientat spre dezvoltarea de sisteme și soluții integrate pentru companii, achiziționând camioane electrice de la producători faimoși, cum ar fi Scania.

Einride s-a extins dincolo de granițele Suediei și operează o flotă de camioane electrice „heavy-duty” în Europa, America de Nord și Emiratele Arabe Unite, pentru companii precum PepsiCo, Carlsberg și DP World.

În 2021, Einride a obținut o finanțare de 110 milioane de dolari de la investitori precum divizia de capital de risc a Maersk și investitorul de stat din Singapore Temasek, scrie Reuters.

Tot în 2021, compania s-a extins pe piața din SUA și a atras clienți importanți, cum ar fi o divizie a General Electric, dar și producătorul de anvelope Bridgestone.