Un stat din Golf cere ONU să autorizeze folosirea forței împotriva Iranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz

Bahrainul a înaintat Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluție care ar autoriza statele să folosească „toate mijloacele necesare” – formulare diplomatică pentru utilizarea forței – pentru a proteja transportul maritim comercial în și în jurul Strâmtorii Ormuz, arată textul obținut luni de agenția Reuters.

Diplomații contactați de Reuters au declarat că proiectul de text este susținut de alte state arabe din Golf și de Statele Unite, deși au precizat că este puțin probabil să fie adoptat.

Această inițiativă evidențiază îngrijorările tot mai mari din regiune și alte zone ale lumii potrivit cărora Iranul ar putea continua să amenințe Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Închiderea strâmtorii a fost unul dintre principalele obiective ale Iranului. Transportul maritim prin această rută a ajuns aproape de oprire totală după ce Iranul a lovit nave în contextul conflictului său cu Statele Unite și Israelul.

Proiectul de rezoluție califică acțiunile Iranului drept o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

Rezoluția cere Iranului să își oprească imediat atacurile asupra navelor ce trec prin Strâmtoarea Ormuz

Textul ar autoriza statele, acționând individual sau prin coaliții navale multinaționale voluntare, să utilizeze „toate mijloacele necesare” în și în jurul Strâmtorii Ormuz – inclusiv în apele teritoriale ale statelor riverane – pentru a asigura trecerea și pentru a preveni acțiuni care blochează sau perturbă navigația internațională.

Rezoluția propune deschidere și față de alte tipuri de măsuri, inclusiv sancțiuni țintite.

Misiunile Bahrainului și Statelor Unite pe lângă ONU nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Proiectul de text „cere Republicii Islamice Iran să înceteze imediat toate atacurile împotriva navelor comerciale și de marfă și orice încercare de a împiedica tranzitul legal sau libertatea de navigație în și în jurul Strâmtorii Ormuz”.

Doi diplomați europeni și un diplomat occidental au declarat că există puține șanse ca o astfel de rezoluție să fie adoptată de Consiliul de Securitate, întrucât Rusia și China, aliații Iranului, ar putea recurge la dreptul de veto dacă va fi necesar.

Franța vrea un mandat ONU pentru Strâmtoarea Ormuz după dezescaladare

Pentru a fi adoptată de organismul format din 15 membri, o rezoluție are nevoie de cel puțin nouă voturi favorabile și să nu fie blocată prin veto de Rusia, China, Statele Unite, Marea Britanie sau Franța.

Misiunile Rusiei și Chinei la Națiunile Unite nu au fost imediat disponibile pentru comentarii.

Cu toate acestea, diplomații au declarat că Franța lucrează de asemenea la un proiect alternativ de rezoluție, care ar urmări obținerea unui mandat ONU după calmarea situației.

Trei oficiali americani au declarat pentru Reuters că 2.500 de pușcași marini, împreună cu nava de asalt amfibiu USS Boxer și navele de război însoțitoare ar urma să fie desfășurate în regiune, deși nu au precizat care va fi rolul acestora.

Doi oficiali au spus că nu s-a luat încă o decizie privind trimiterea de trupe în Iran. Surse au declarat anterior pentru Reuters că posibile ținte ar putea include coasta Iranului sau terminalul de export petrolier de pe insula Kharg.

Rezoluția ar fi adoptată în temeiul Capitolului VII al Cartei ONU, care permite Consiliului să autorizeze acțiuni variind de la sancțiuni până la utilizarea forței.