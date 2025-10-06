Un suedez a fost achitat după ce a incendiat Coranul în public în mai multe rânduri. Argumentele instanței

O curte de apel din Suedia l-a achitat parțial pe un activist de extremă-dreapta, condamnat în 2022 pentru incitare la ură împotriva musulmanilor din cauza afirmațiilor făcute în timp ce dădea foc unor exemplare din Coran. Instanța suedeză a suspendat sentința inițială, de patru luni de închisoare, informează Reuters.

Curtea de Apel din Skane – Blekinge l-a achitat pe Rasmus Paludan pentru una dintre acuzații, stabilind că acesta a criticat Islamul ca idee, nu și credincioșii. Sentința a fost suspendată și a primit o amendă de 2.500 de coroane.

Danemarca și Suedia au trecut în urmă cu câțiva ani printr-o serie de proteste în care activiști anti-Islam au ars sau au distrus exemplare din Coran, provocând furie în lumea musulmană și cereri pentru țările nordice de a interzice asemenea acte.

Având cetățenie daneză și suedeză, Paludan a dat foc cărții sfinte a musulmanilor în mai multe rânduri, odată învelind-o în carne de porc, animal impur pentru musulmani.

Deși arderea textelor religioase este permisă de către legislația suedeză care vizează libertatea de exprimare, agitația împotriva unui grup etnic sau național poate constitui o încălcare a legii.

Potrivit curții de apel, declarațiile făcute de Paludan în aprilie 2022 pot fi interpretate ca afirmații care critică religia, faptă care nu este incriminată.

„În lumina faptului că politicianul a criticat Islamul ca idee, nu este evident că declarațiile în chestiune ar trebui interpretate ca un mesaj de critică la adresa musulmanilor ca grup”, a argumentat curtea.

În schimb, a menținut condamnarea pentru al doilea cap de acuzare, de incitare împotriva unui grup etnic pe 6 septembrie 2022, când Paludan a insultat o persoană din public.