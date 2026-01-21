Un tânăr a făcut infarct după ce a fost trimis acasă de două ori de medicii de la Spitalul Județean Brașov. Familia acuză că l-au tratat cu vitamine și algocalmin 

Un tânăr de 35 de ani a murit de infarct, după ce a fost trimis acasă de două ori, în perioada sărbătorilor, când s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov. Familia acuză că bărbatul a ajuns cu dureri mari în piept, dar doctorii l-au tratat superficial. În urma acuzațiilor, spitalul a anunțat că va deschide o anchetă internă.

Cazul bărbatului a fost prezentat de Observator News.

Soția bărbatului susține că acesta a ajuns prima dată la Spitalul Judeţean din Braşov înainte de Crăciun cu dureri puternice în piept, dar medicii l-au trimis acasă cu „vitamine şi algocalmin”.

„10 minute, au scăpat foarte repede de el. Nu l-au consulat, nu nimic. Au spus arată-mi unde te doare. El a arătat, a explicat. Şi a spus că e o durere de oase, de la frig. I-au dat o cremă, vitamină şi algocalmin”, a declarat soția bărbatului, pentru Observator.

Două zile mai târziu, pe 25 decembrie, bărbatul a ajuns din nou la spital, dar și de această dată a fost trimis acasă de doctori. Bărbatul a murit acasă, la o săptămână după ultima prezentare la UPU, iar potrivit familiei, rezultatele medicale preliminare arată că i-a cedat inima.

Bărbatul era tatăl a doi copii de trei şi opt ani.

Ce spune spitalul din Brașov

Miercuri, conducerea SCJU Braşov a transmis un comunicat în care spune că „îşi exprimă profunda compasiune faţă de familia şi apropiaţii pacientului decedat în urma evoluţiei fulminante şi infauste (ghinioniste – n.r.) a unei patologii extrem de dificil de diagnosticat”, potrivit Agerpres.

Spitalul spune că pacientul a fost consultat de doi medici diferiți, dar ambii au considerat că nu prezenta „semnele clinice ale vreunei afecţiuni care să necesite internarea”.

„Confirmăm că pacientul a fost consultat în 23 şi 25 decembrie 2025 de doi medici diferiţi, aflaţi de serviciu în zilele respective, ambii considerând că pacientul nu prezenta semnele clinice ale vreunei afecţiuni care să necesite internarea şi, în cadrul acesteia, un tratament specific asociat”, a transmis SCJU Braşov.

De asemenea, conducerea unității medicale spune că va deschide o anchetă administrativă internă.

„Ţinând cont de faptul că în acest caz a fost deschis un dosar penal, la cererea organelor de anchetă, vom pune la dispoziţia acestora toate informaţiile considerate necesare şi relevante. În paralel, va fi desfăşurată şi o cercetare administrativă instituţională, în care vom implica atât Consiliul Medical, cât şi Comisia de etică a spitalului, în scopul punerii în evidenţă şi clarificării circumstanţelor caracteristice evoluţiei cazului”, a transmis conducerea SCJU Braşov.

La rândul lor, poliţiştii braşoveni au deschis o anchetă penală în acest caz şi aşteaptă rezultatele autopsiei.

„Colegii care investighează acest caz aşteaptă raportul pe care urmează să-l elibereze serviciul de medicină legală”, a declarat inspectorul principal Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.