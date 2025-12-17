Un tânăr de 22 de ani, arestat după ce zeci de fișiere cu informații sensibile ale Ministerului de Interne francez au fost furate într-un atac cibernetic

Un tânăr de 22 de ani a fost arestat în urma unui atac cibernetic anterior asupra serverelor de e-mail ale Ministerului francez de Interne, atac care a afectat peste 20 de fișiere, inclusiv unele care conțineau date din cazierul judiciar, notează Reuters.

Parchetul francez a anunțat miercuri că persoana reținută figura deja în evidențele poliției, după ce fusese condamnată în acest an pentru infracțiuni similare. Suspectul s-a născut în 2003, însă procurorii nu i-au făcut publică identitatea.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, declarase anterior, miercuri, că atacul de săptămâna trecută este mai grav decât se estimase inițial.

Pe 12 decembrie, Nunez afirmase că nu există indicii potrivit cărora serverele ar fi fost compromise în mod semnificativ.

„Este un lucru grav. Acum câteva zile am spus că nu știm dacă au existat sau nu breșe. Acum știm că au existat compromiteri, dar nu știm care este amploarea lor.”, a declarat el miercuri, la postul de radio Franceinfo.

Fișierele compromise au inclus caziere judiciare. Deocamdată nu există indicii privind autorii atacului.

Nunez a precizat că au fost declanșate atât o anchetă judiciară, cât și o investigație administrativă, iar Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți (CNIL) a fost informată.

„Vă pot spune că, până în această dimineață, nu au fost extrase milioane de date (…), însă rămân foarte prudent în privința nivelului de compromitere”, a mai adăugat ministrul.

Săptămâna trecută, „o persoană sau un grup de persoane” au pătruns „timp de mai multe zile” în sistemele informatice ale Ministerului de Interne folosind mesageria electronică şi trecând prin adresele de e-mail profesionale pentru a recupera codurile de acces, notează AFP, potrivit News.ro.

„O persoană a putut accesa fişiere utilizând parole care nu ar fi trebuit să fie schimbate prin mesagerie, clar”, a detaliat ministrul, deplângând „imprudenţele” personalului.

Cu câteva zile în urmă, un grup de hackeri a revendicat – fără a furniza dovezi – acest atac şi a asigurat că a accesat datele a peste 16 milioane de persoane, provenite din fişierele poliţiei.

