Un tânăr fără permis, care conducea cu 132 km/h, a provocat un accident după ce a fugit de polițiști în județul Neamț

Un şofer în vârstă de 19 ani care circula cu 132 de kilometri pe oră pe DN 15, în localitatea Săvineşti, a comis un accident rutier după ce a fugit de poliţişti, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, citat de Agerpres.

„S-a procedat la efectuarea semnalului de oprire prin folosirea mijloacelor speciale de avertizare luminoase şi sonore, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-şi deplasarea în viteză, iar la intrarea în oraşul Roznov acesta ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în gardul unei proprietăţi”, a transmis IPJ Neamț.

„A fost identificat conducătorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, din Roznov, persoană ce nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Tânărul a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.