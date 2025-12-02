Sari direct la conținut
Actualitate

Un tânăr fără permis, care conducea cu 132 km/h, a provocat un accident după ce a fugit de polițiști în județul Neamț

HotNews.ro
Un tânăr fără permis, care conducea cu 132 km/h, a provocat un accident după ce a fugit de polițiști în județul Neamț
Mașină de poliție la o școală din București. Fotografie ilustrativă. Sursă: Inquam Photos / Octav Ganea

Un şofer în vârstă de 19 ani care circula cu 132 de kilometri pe oră pe DN 15, în localitatea Săvineşti, a comis un accident rutier după ce a fugit de poliţişti, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, citat de Agerpres.

„S-a procedat la efectuarea semnalului de oprire prin folosirea mijloacelor speciale de avertizare luminoase şi sonore, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-şi deplasarea în viteză, iar la intrarea în oraşul Roznov acesta ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în gardul unei proprietăţi”, a transmis IPJ Neamț.

„A fost identificat conducătorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, din Roznov, persoană ce nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Tânărul a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro