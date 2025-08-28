„Un tânăr lovește un om, probabil sub influența mesajelor atent propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect”. Raed Arafat, după atacul asupra livratorului din Bangladesh

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, de origine palestiniană, a reacționat joi la atacul asupra unui livrator de mâncare din Bangladesh, lovit în București de un tânăr care i-a strigat „du-te înapoi în țara ta!” și „ești un invadator”. Arafat a spus că tânărul atacator „probabil a acționat sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect” și a punctat că asemenea ideologii nu apar din neant, ci sunt cultivate.

„Un atac asupra unui om motivat de culoarea pielii sau de originea sa este un atac direct asupra demnității umane. România nu trebuie să lase loc urii, iar cei care seamănă frică și xenofobie nu fac decât să răspândească slăbiciune și rușine. Am văzut atacul unui tânăr asupra altui tânăr, motivat exclusiv de diferențele dintre ei. Atacatorul îl percepe pe străin, venit să muncească legal, ca pe un invadator și îi spune să se întoarcă în țara sa, probabil sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect”, a scris Arafat joi seară într-o postare pe Facebook.

Arafat mai spune că ura de acest tip „manipulează emoțiile celor vulnerabili și exploatează lipsa de educație istorică”.

„Tinerii noștri trebuie să știe că astfel de ideologii au adus omenirii doar suferință. Și Hitler a folosit tinerii pentru a instiga împotriva evreilor și a tuturor celor pe care îi considera inferiori, iar rezultatul a fost unul dintre cele mai negre capitole din istoria omenirii”, a mai spus șeful DSU.

„Cei care astăzi ridică mâna împotriva unui om pentru că este altfel, precum și cei care aprobă astfel de gesturi, chiar și prin tăcere, repetă, conștient sau nu, greșelile tragice ale trecutului. Rolul nostru este să învățăm, să ne amintim și să ne opunem ferm ori de câte ori ura încearcă să devină vocea dominantă. Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență”, a conchis Raed Arafat.

Raed Arafat, de origine palestiniană, s-a născut în Siria, dar a crescut în orașul Nablus, aflat în nordul Cisiordaniei până la vârsta de 16 ani, când a emigrat în România.

Muncitor din Bangladesh, lovit de un tânăr care i-a strigat că e „invadator”

Marți seară, un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, strigându-i, în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat momentul, dar a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber. Arestat preventiv pentru 30 de zile, tânărul este acuzat de lovire din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul a stârnit reacții puternice. „Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis președintele României, Nicușor Dan.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”