Nicușor Dan, după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit: „Autoritățile ar trebui să trateze cazul ca o infracțiune motivată de ură” / „Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal”

„În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, scrie președintele României, Nicușor Dan, despre incidentul din București, unde un muncitor din Bangladesh a fost lovit de un tânăr, care i-a strigat „du-te înapoi în țara” și „ești invadator”.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, spune Nicuşor Dan, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.



Nicușor Dan mai spune că actele de „violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre”.

De asemenea, șeful statului transmite că acest caz ar trebui să fie tratat de autorități cu maximă seriozitate, „ca o infracțiune motivată de ură” și îl felicită pe polițistul care a intervenit marți seara, când pleca de la Secția de Poliție.

„Știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să-ți cauți șansa departe de țară și de familie”

În mesaj, președintele amintește și de milioanele de români care sunt plecați în străinătate: „Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie”.

„Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, încheie Nicușor Dan.

Muncitor din Bangladesh, lovit de un tânăr care i-a strigat că e „invadator”

Marți seară, un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, strigându-i, în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat momentul, dar a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber. Arestat preventiv pentru 30 de zile, tânărul este acuzat de lovire din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul a stârnit reacții puternice. „Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist”, a scris activistul Radu Hossu. „Noi, care știm ce înseamnă umilința pe pământ străin, acum ne purtăm ca niște animale cu cei care vin să muncească aici”, a transmis, la rândul său, comediantul Andrei Ciobanu.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”