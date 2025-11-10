Un TIR încărcat cu colete a acroşat un autoturism, după care s-a răsturnat peste altul, staţionat pe banda de urgenţă, pe autostrada A1

Un TIR a acroșat o mașină, apoi s-a răsturnat peste o alta, pe autostrada A1. Sursă foto: ISU Giurgiu

Două persoane au fost rănite ușor în accidentul de luni dimineață de pe Autostrada A1, în județul Giurgiu.

Accidentul a avut loc la kilometrul 39 al autostrăzii în zona localităţii Găiseni, unde un autotren încărcat cu colete a acroşat un autoturism şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile peste un alt autovehicul staţionat pe banda de urgenţă, în care nu se afla nicio persoană, conform News.ro.

„Doi bărbaţi au fost monitorizaţi de echipajul medical la faţa locului, refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateriile de la autovehiculelor”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.