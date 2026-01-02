Un violonist l-a dat în judecată pe Will Smith pentru hărțuire sexuală și concediere abuzivă

Will Smith a fost dat în judecată de un violonist din turneul său muzical, care îl acuză pe actorul și rapperul american de hărțuire sexuală și concediere abuzivă, relatează revista Variety.

Muzicianul Brian King Joseph îi indică drept pârâți în acțiunea pe care a depus-o în justiție pe Smith și Treyball Studios Management, avocații violonistului acuzându-l pe Smith în plângere de „comportament prădător” și de faptul că l-ar fi „pregătit și condiționat în mod deliberat pe dl Joseph pentru exploatare sexuală ulterioară” în timpul turneului său Based on a True Story: 2025 Tour. Turneul a avut loc în primăvara acestui an.

Procesul susține că Smith l-a angajat pe Joseph în noiembrie 2024 pentru a cânta la un concert în San Diego, iar ulterior l-a invitat să se alăture turneului său din 2025 și să participe la viitorul său album.

Violonistul îl acuză pe Smith că, pe măsură ce relația lor a devenit mai apropiată, acesta i-ar fi spus „tu și cu mine avem o legătură atât de specială, pe care nu o am cu nimeni altcineva”, printre alte exprimări similare.

Ce susține artistul care l-a dat în judecată pe Will Smith

Joseph, care anterior a concurat în emisiunea America’s Got Talent, s-a alăturat primei etape a turneului lui Smith în martie 2025, pentru un concert în Las Vegas, unde fuseseră rezervate camere de hotel pentru membrii trupei și ai echipei turneului.

Avocații lui Joseph notează în plângere că geanta clientului lor – care conținea cheia camerei de hotel – a dispărut timp de câteva ore, înainte ca echipa de management a turneului să o găsească și să i-o returneze. Potrivit plângerii, membrii echipei de management ar fi fost „singurele persoane care aveau acces la camera [sa]”.

Brian King Joseph, fotografiat pe platourile emisiunii „America’s Got Talent”, la care a participat în 2018 , FOTO: Willy Sanjuan / AP / Profimedia Images

Plângerea continuă prin a afirma că, mai târziu în cursul nopții în care ar fi avut loc faptele, Joseph s-a întors și a constatat că cineva intrase „în mod ilegal” în cameră și lăsase în urmă mai multe obiecte, inclusiv șervețele umede, un flacon cu medicamente pentru HIV pe care era trecut numele altei persoane, precum și un bilet pe care scria: „Brian, mă întorc cel târziu la 5:30, doar noi doi (inimă desenată), Stone F”.

Violonistul afirmă că a interpretat mesajul ca pe un avertisment că „o persoană necunoscută urma să se întoarcă în scurt timp în camera sa pentru a întreține acte sexuale” cu el.

Joseph susține că echipa lui Smith l-a umilit după ce a reclamat incidentul

Violonistul afirmă că a anunțat securitatea hotelului și pe reprezentanții lui Smith, raportând totodată incidentul la o linie de poliție pentru situații non-urgente. Joseph susține că, la doar câteva zile după aceea, un membru al echipei de management l-a „umilit” pentru incident și i-a spus că este concediat, sugerând că Joseph ar fi inventat întreaga poveste.

Un reprezentant al lui Smith nu a răspuns imediat solicitării jurnaliștilor de la Variety de a comenta acuzațiile.

Plângerea depusă în instanță susține că Joseph a suferit de tulburare de stres posttraumatic (PTSD) și pierderi economice în urma concedierii. El l-a dat în judecată pe Smith pentru hărțuire sexuală, concediere abuzivă și încălcarea normelor de dreptul muncii, și solicită ca despăgubirile să fie stabilite de un juriu.