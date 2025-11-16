Un virus letal lovește Etiopia. Nu există vaccin sau tratament antiviral pentru el

Un membru al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), prelevează o probă orală de la femeie suspectată de febră hemoragică Marburg, în Kinguangua, lângă Uige, 6 mai 2005. Credit line: CHRISTOPHER BLACK / AFP / Profimedia

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Africa afirmă că au fost detectate cel puțin nouă cazuri de infecție cu virusul Marburg, asemănător cu Ebola, care ucide până la 80% dintre persoanele infectate, potrivit The Guardian.

Virusul Marburg este unul dintre cei mai letali agenți patogeni cunoscuți. La fel ca Ebola, provoacă hemoragii severe, febră, vărsături și dizenterie și are o perioadă de incubație de 21 de zile.

De asemenea, la fel ca virusul Ebola, se transmite prin contactul cu fluidele corporale și are o rată de mortalitate cuprinsă între 25% și 80%.

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat vineri că au fost detectate cel puțin nouă cazuri în sudul Etiopiei, la două zile după ce Africa CDC a fost alertată cu privire la un virus hemoragic suspectat în regiune.

„Boala provocată de virusul Marburg (MVD) a fost confirmată de Laboratorul Național de Referință (din Etiopia)”, a declarat sâmbătă Africa CDC.

„Sunt în curs de desfășurare investigații epidemiologice suplimentare și analize de laborator, iar tulpina de virus detectată prezintă similitudini cu cele identificate anterior în Africa de Est.”

Autoritatea a declarat că autoritățile sanitare etiopiene au acționat rapid pentru a confirma și a limita focarul din zona Jinka. Aceasta a afirmat că va colabora cu Etiopia pentru a asigura un răspuns eficient și pentru a reduce riscul răspândirii virusului în alte părți ale Africii de Est.

O epidemie de virus Marburg a ucis 10 persoane în Tanzania în ianuarie, înainte de a fi eradicată în martie.

Rwanda a declarat în decembrie 2024 că a reușit să eradice prima epidemie cunoscută de Marburg, care a cauzat 15 decese.

Nu există vaccin sau tratament antiviral aprobat pentru virusul Marburg, dar rehidratarea orală sau intravenoasă și tratamentul simptomelor specifice cresc șansele de supraviețuire ale pacienților.

Anul trecut, Rwanda a testat un vaccin experimental produs de Institutul Sabin Vaccine din SUA.