Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră pe firul tranzacției Lukoil și negociază să îi cumpere activele, în pofida înțelegerii anunțate

Chevron și cel puțin încă o companie concurează să cumpere activele globale ale Lukoil, în pofida acordului inițial încheiat săptămâna trecută de gigantul energetic rusesc în vederea vânzării către fondul american de investiții Carlyle, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu discuțiile.

Lukoil are termen până la 28 februarie pentru a vinde activele, acesta fiind cel mai recent termen-limită stabilit de Trezoreria SUA, care a impus în octombrie sancțiuni asupra Lukoil și Rosneft pentru a presa Moscova să accepte un acord de pace cu Ucraina.

Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat două surse familiarizate cu negocierile. Sursele au refuzat să fie identificate, deoarece informațiile sunt sensibile.

„Cu siguranță nu este încă o afacere încheiată; Carlyle abia acum începe să analizeze mai atent activele Lukoil”, a declarat o sursă apropiată de Lukoil. „Direcția acestei vânzări se mai poate schimba”, a subliniat sursa respectivă.

Lukoil a confirmat însă că își continuă negocierile cu alți potențiali cumpărători. Quantum și Chevron au refuzat să comenteze.

Portofoliul Lukoil, evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a atras interesul a cel puțin 12 companii, de la Exxon Mobil până la fostul proprietar al Pornhub, Bernd Bergmair.

Cine mai negociază pentru activele Lukoil

Biroul pentru Controlarea Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a respins ofertele depuse de casa de comerț cu mărfuri Gunvor, cu sediul la Geneva, și de Xtellus.

Carlyle a fost de acord, la 29 ianuarie, să cumpere activele Lukoil, cu excepția celor din Kazahstan. Potrivit surselor, fondul poartă discuții pentru a forma un parteneriat cu fondurile de investiții Abu Dhabi Mubadala, XRG și IHC, precum și cu U.S. Development Finance Corporation, pentru realizarea tranzacției.

Orice viitor acord în acest sens va necesita în continuare aprobarea OFAC. De asemenea, potrivit surselor apropiate procesului, Lukoil ar avea nevoie de undă verde din partea Kremlinului și a Băncii Centrale a Rusiei.

Xtellus, fosta filială din SUA a băncii ruse VTB, lucrează într-un consorțiu alături de miliardarul american Todd Boehly și de Allied Investment Partners din Emiratele Arabe Unite, au declarat surse familiarizate cu situația.

Părțile au propus ca plata tranzacției să se facă prin acțiuni Lukoil înghețate, deținute de investitori americani, în locul unei plăți în numerar.

Potrivit unei a șasea surse, consorțiul încearcă în continuare să avanseze acest plan și a avut discuții cu oficiali americani.

Ce active deține Lukoil în România

Acestea includ operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic și variază de la o participație majoritară în câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak până la rafinării din Bulgaria și România, potrivit Reuters.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA -, nu și-a depus situaţiile financiare pe 2024.

O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.