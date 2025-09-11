Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă

Cadeți la Academia de Instruire a Ofițerilor din Chennai, India, pe 5 septembrie 2025. Fotografie ilustrativă. FOTO: R.Satish BABU / AFP / Profimedia

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, scrie agenția spională de presă EFE.

„Am ridicat problema în fața autorităților ruse, atât la New Delhi, cât și la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acțiuni și eliberarea cetățenilor noștri. În plus, menținem un contact constant cu familiile afectate”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, Randhir Jaiswal.

Guvernul de la New Delhi i-a îndemnat și cu această ocazie pe toți cetățenii indieni să se abțină de la a accepta orice ofertă de a se alătura armatei ruse și a subliniat că această opțiune implică riscuri grave, într-o declarație pe care Executivul a repetat-o de mai multe ori, notează Agerpres.

În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Câți cetățeni indieni s-au alăturat armatei ruse

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, în total 126 de indieni s-au alăturat forțelor ruse, dintre care 96 s-au întors deja în India și au fost trecuți în rezervă, în timp ce 18 rămân în serviciu și nu se cunoaște locația a 16 dintre ei, dați dispăruți de către autoritățile ruse.

Poziția premierului Indiei, Narendra Modi, cu privire la războiul din Ucraina este singulară deoarece combină legătura sa în domeniul energetic cu Moscova cu necesitatea de a menține canale de comunicare deschise cu Kievul.

New Delhi insistă că poziția sa asupra războiului din Ucraina este de „neutralitate activă” și susține dialogul, dar fără a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o conversație telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care au schimbat opinii despre conflict, aspectele sale umanitare și eforturile de restabilire a păcii și stabilității în regiune, o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja acestui summit la care a participat și președintele rus Vladimir Putin, premierul indian s-a întâlnit cu acesta, în cadrul discuției subliniind necesitatea de a se ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

La începutul anului 2023, țările cu cele mai mari armate din lume, luând în calcul personalul militar activ, erau China, India, SUA, Coreea de Nord și Rusia. China avea 2.185.000 de militari activi, în timp ce India India număra 1.455.550 de soldați. Statele Unite aveau un număr de 1.388.100 de militari activi, iar Rusia – 1.014.000, potrivit cursdeguvernare.ro.