Una dintre cele mai populare emisiuni ale History Channel se întoarce la TV cu un sezon nou după 8 ani

History Channel, postul TV care de-a lungul anilor a difuzat o serie de emisiuni populare precum „Pawn Stars”, „Storage Wars” sau „American Pickers”, a anunțat miercuri că o altă serie apreciată a sa, „Ice Road Truckers”, va reveni pe micile ecrane cu un nou sezon.

„După o pauză de 8 ani de la ultima serie produsă, ‘Camionagiii ghețurilor’ (Ice Road Truckers) revine în România cu sezonul 12, la HISTORY Channel, din 14 februarie, de la ora 21:00. Noi episoade din cel mai înghețat reality-show HISTORY Channel sunt programate în fiecare sâmbătă”, a anunțat canalul într-un comunicat de presă.

Noul sezon va avea 8 episoade de 60 de minute fiecare, produse în 2025, „în care șoferi cu nervii de oțel își iau viața în propriile mâini și conduc vehicule enorme peste lacuri înghețate, pentru a livra provizii în locații îndepărtate din Canada și Alaska”, potrivit History Channel.

Sezonul 12 îi va readuce în prim-plan pe veteranii Lisa Kelly și Todd Dewey alături de noi șoferi de camion, ca Scott „Scooter” Yuill, Shaun Harris și fii lui – Riley și Zach. Noul sezon va include de asemenea povești axate pe celebrul traseu canadian Asheweig și pe noile idei de buiness ale lui Shaun Harris.

Emisiunea „Ice Road Truckers”

Primele 11 sezoane ale „Ice Road Truckers” au fost difuzate de History Channel între 2007 și 2017, perioadă în care producția s-a afirmat ca unele dintre emisiunile fanion ale postului TV.

Popularitatea sa a făcut History Channel să comande și o serie de tip „spin-off” numită „IRT: Deadliest Roads”, care a avut două sezoane: unul filmat în Himalaya, și celălalt în America de Sud.

„Toți camionagiii se confruntă cu drumuri din ce în ce mai dificile, probleme legate de gheața din ce în ce mai subțire (din cauza schimbărilor climatice) și dificultăți legate de sistemul de frânare, furtunuri desprinse sau descărcarea cât mai rapidă a 20 de tone de oțel”, mai notează History Channel în comunicatul despre noul sezon al „Ice Road Truckers”.

Deși History Channel este o rețea americană de televiziune creată în baza unui parteneriat între Hearst Communications și Disney, în România emisiunea „Ice Road Truckers” nu este disponibilă și pe platforma de streaming Disney+, putând fi văzută doar la TV.