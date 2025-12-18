Una dintre figurile emblematice din domeniul AI este pe cale să obțină 500 milioane euro pentru noul său startup. La cât ar putea fi evaluată compania

Yann LeCun, unul dintre cei mai importanți oameni din domeniul inteligenței artificiale, este pe cale să obțină o rundă de finanțare de 500 milioane dolari pentru noul său startup. LeCun anunța în noiembrie că părăsește Meta după 12 ani.

Startup-ul care va fi lansat în ianuarie ar putea fi evaluat la trei miliarde euro dacă totul va merge strună cu runda de finanțare propusă, scrie Financial Times. Discuțiile sunt încă într-un stadiu incipient și multe se pot modifica, au precizat sursele citate.

Detalii despre noul proiect, numit Advanced Machine Intelligence Labs, vor fi anunțate luna viitoare, iar LeCun va fi președinte executiv.

Noul proiect al lui Yann LeCun se va concentra pe crearea unei noi generații de sisteme de AI capabile să înțeleagă lumea fizică și să fie folosite la aplicații de proporții, de la robotică până la transporturi.

Noul proiect al lui LeCun se va concentra pe crearea unei noi generații de sisteme de AI superinteligente, prin construirea așa-numitelor „modele ale lumii” (world models), capabile să „înțeleagă” lumea fizică și să aibă o gamă largă de aplicații,

Startup-ul se va baza pe cercetările realizate de LeCun la Meta, privind o nouă arhitectură de AI care poate învăța despre lume din videoclipuri și date din mediul înconjurător, nu doar din limbaj,

Yann LeCun este unul dintre părinții fondatori ai inteligenței artificiale moderne și unul dintre primii vizionari în domeniul IA.

LeCun este unul dintre cei mai renumiţi experţi în inteligenţă artificială. El predă şi la Universitatea din New York și a început să lucreze pentru Meta în 2013, unde a condus laboratorul de Cercetare Fundamentală în Inteligenţă Artificială. Ulterior, el a fost şeful departamentului ştiinţific.