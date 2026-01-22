Una dintre marile companii de plăți online face o achiziție pentru a se extinde în domeniul vânzărilor prin chatboți și platforme AI

Compania globală de plăți digitale PayPal va cumpăra Cymbio, o platformă concepută pentru a-i ajuta pe comercianți să-și vândă produsele prin intermediul chatboților și prin alte canale de e-commerce.

Cymbio va permite zecilor de milioane de comercianți să devină vizibili pe principalele platforme AI, cum ar fi Microsoft Copilot și Perplexity, spun cei de la PayPal. În curând va exista conectare și cu ChatGPT și Gemini.

„Cymbio ne va consolida capacitățile de comerț prin intermediul agenților AI și va accelera extinderea lor către mai mulți comercianți. Făcând cataloagele lor de produse vizibile pe canalele AI, comercianții își pot crește vânzările și pot extinde oferta pentru milioanele de consumatori care fac cumpărături prin intermediul platformelor AI.”,spune PayPal.

Achiziția Cymbio, companie care are sediul în Tel Aviv, ar putea să fie parafată în prima jumătate a acestui an.

Tranzacția reprezintă cel mai nou pas prin care PayPal încearcă să devină o soluție integrată unică (așa numită one-stop shop) pentru comercianții care vor să vândă tot mai mult prin intermediul chatboților către care consumatorii se îndreaptă tot mai des pentru a descoperi produse.

În octombrie, PayPal a lansat o suită de servicii de tipul „agentic commerce”, gândite să îi ajute pe comercianți să se adapteze schimbărilor în comportamentul de cumpărare al consumatorilor, mai ales că industria se așteaptă ca shopping-ul asistat de AI să devină tot mai popular.

Cymbio a fost înființată în 2015 și automatizează operațiunile de vânzare online pentru branduri, elimină sarcinile manuale la conectarea retailerilor cu marketplace-urile și ajută brand-urile să-și extindă prezența pe platformele online globale.

Sursa foto: Dreamstime.com