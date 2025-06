Unde a fost cel mai cald în timpul primului val de căldură din vara lui 2025

După o lună mai răcoroasă, iunie a început în forță, cu temperaturi de vară adevărată în România. Primul val de căldură din vara lui 2025 a adus cinci zile cu temperaturi caniculare și mai multe temperaturi minime ce nu au coborât sub 20 de grade Celsius. Cel mai cald a fost în câteva orașe din Oltenia.

Pe 4 iunie a fost prima zi din an când temperaturile au depășit în țară pragul de caniculă (atunci au fost +35,8 C la Calafat și +35,6 C la Băilești, arată datele din hărțile ANM. Timp de cinci zile au fost maxime de peste 35 C, cele mai multe fiind la Calafat și Băilești. Nicăiri nu s-a depășit valoarea de 36 C.

Duminică, în ziua de Rusalii, la prânz, au fost +35,7 C la Băilești și +35,6 C la Calafat. Foarte cald a fost și în Moldova: +33,2 C la Botoșani.

Ziua de 7 iunie a fost specială deoarece cea mai ridicată temperatură a fost într-un oraș unde foarte rar este cel mai cald din țară: Alba Iulia (35,2 C). La Oradea au fost aproape 35 C, iar la Satu Mare, peste 33 C, mai arată hărțile ANM, consultate de HotNews.ro.

La București, cea mai ridicată temperatură a fost de +33,1 C, la stația meteo Băneasa, pe data de 5 iunie. Cea mai ridicată minimă a dimineții a fost +18,5 C, la Filaret.

Temperaturi de peste 35 C în iunie au fost aproape an de an în ultimul deceniu, dar special la valul de căldură a fost că temperaturile mari au apărut în primele zile din iunie, și nu după data de 20, cum se întâmpla de obicei. Un exemplu este luna iunie 2021, când au fost 39 C în Banat.

În ziua de Rusalii au fost cele mai ridicate minime nocturne din acest an: +23,4 C la Moldova Veche și +22,8 C la Oravița. În Bărăgan a fost cel mai răcoare, cu minime de sub 10 grade Celsius. Au fost „nopți tropicale” și la două stații meteo din vestul țării unde vara apar mereu multe astfel de nopți: Șiria și Dumbrăvița de Codru.

Nopți călduțe au fost la „polii frigului” din Harghita și Covasna, cu minime ce nu au scăzut sub 10 C. Un exemplu: minimă de 15 C la Odorheiu Secuiesc.

Valul de căldură nu prea s-a simțit în cel mai rece loc din România, stația meteo de la Omu, fiindcă temperaturile au variat între +5,3 C și +12,9 C în cele cinci zile.

Luni, pe 9 iunie, temperaturile nu au mai depășit nicăieri pragul de caniculă și au fost și furtuni extrem de dure, cum a fost cea din București.