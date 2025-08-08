Unde a fost contaminat țițeiul importat de OMV Petrom care era să provoace o criză a carburanților în România

Ministerul Energiei a declanșat la finalul lunii iulie situația de urgență în aprovizionarea cu carburanți, după ce OMV Petrom, liderul pieței, a primit două vapoare de țiței contaminat, pe care nu l-a mai putut folosi în rafinărie. Oil Terminal, compania care operează terminalul petrolier prin care a intrat în țară țițeiul, a informat Bursa de Valori București că petrolul a fost contaminat în portul turcesc Ceyhan.

„Având în vedere situaţia, derivată din recepţionarea de către OMV Petrom a unui vas de ţiţei azer contaminat cu cloruri organice (92kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia), care a fost descărcat în Oil Terminal si pompat parţial în conducta de import Conpet SA, către rafinaria Petrobrazi, Ministerul Energiei a declarat Prin Ordinul 765/28.07.2025 situație de urgență – nivel criză și a procedat la eliberarea de către Societatea OMV PETROM – S.A. a 80.000 tone ţiţei şi 30.000 tone motorină din stocurile de urgenţă de ţiţei şi produse petroliere constituite de către operatorul economic în calitate de titular al obligaţiei de stocare.

Oil Terminal a fost intr-o continua colaborare cu clientul OMV, a acționat cu celeritate, a reprimit de la Conpet țițeiul contaminat, urmând a-l repompa cât mai urgent către o navă indicată de OMV”, se arată în comunicatul transmis Bursei de Valori București.

Compania a adăugat că toată această situație nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal și nu a impactat negativ activitatea curentă.

„În data de 07.08.2025, OMV Petrom S.A. a comunicat următoarele:

proveniența contaminării a fost dovedită a fi în portul de încărcare Ceyhan;

situația de criză în aprovizionare cu țiței a Rafinariei Petrobrazi fost depășită;

rulajele OMV Petrom cu țiței import prin Oil Terminal vor rămâne în estimările transmise”, se mai precizează în comunicatul Oil Terminal.

Pe de altă parte, OMV Petrom nu a informat BVB despre această situație.

Suspiciuni de sabotaj din partea Rusiei

Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat în România pentru rafinăria Petrobazi a OMV Petrom, a scris joi G4Media, citând surse oficiale.

Concentrația de clorină din petrolul contaminat era suficient de mare pentru a avaria serios rafinăria prin corodare, ceea ce ar fi provocat o criză de combustibil în România, potrivit publicației.

Întrebați de jurnaliști, reprezentanții ministerul Energiei au transmis că nu au informații despre acest subiect și nu au răspuns la alte întrebări.

Potrivit Reuters, și italienii de la Eni au descoperit țiței contaminat cu cloruri organice în instalațiile lor.