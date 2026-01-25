Unde este acum Liam, copilul de 5 ani reținut de agenții federali ICE când se întorcea de la școală

Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor centrului de detenție din Texas unde un băiat ecuadorian în vârstă de 5 ani și tatăl său au fost duși săptămâna aceasta, după ce au fost reținuți în Minnesota, relatează Associated Press.

Liam Conejo Ramos, care a fost reținut când se întorcea de la școală, a fost dus Centrul Rezidențial Familial din South Texas, cel mai mare centru de detenție pentru imigranți din Statele Unite. Imaginea cu băiatul când este ridicat de agenții federali s-a viralizat rapid și a generat noi critici la adresa serviciului pentru imigranți care este criticat pentru intevențiilor sale dure în reținerea migranților.

Guvernul ecuadorian a confirmat sâmbătă locația unde se află minorul și tatăl său. „Consulatul Ecuadorului din Houston, Texas, menține contactul constant cu ofițerul ICE responsabil de centru pentru a proteja bunăstarea minorului și a tatălui său”, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat.

Protest în interiorul centrul pentru migramți

Sâmbătă seară, copii și părinți îmbrăcați în jachete și pulovere, unii dintre ei ținând pancarte pe care scria în spaniolă „Libertad para los niños”(„Libertate pentru copii”) au protestat în interiorul centrului de detenție din orașul Dilley, Texas.

Protest în Centrul Rezidențial Familial din South Texas Foto: Brenda Bazán / AP / Profimedia

De asemenea, familiile puteau fi auzite afară scandând „Libertad!” sau „Lăsați-ne să plecăm”, a declarat Eric Lee, un avocat specializat în imigrare care a fost acolo pentru a vizita un client.

„Mesajul pe care vrem să-l transmitem este să ne trateze cu demnitate și conform legii. Suntem imigranți, cu copii, nu criminali”, a declarat Maria Alejandra Montoya Sanchez, în vârstă de 31 de ani, pentru AP într-un interviu telefonic după protest. Ea și fiica ei de 9 ani sunt ținute în centrul din orașul Dilley din octombrie.

Montoya Sanchez a declarat că protestul a fost organizat intern de familiile epuizate de detenția îndelungată și de condițiile despre care susținătorii spun că au inclus mâncare cu viermi, boli constante și acces medical insuficient. Lee a spus că a aflat ulterior de la clienții săi din închisoare că demonstrația avea legătură cu cazul lui Liam Conejo Ramos.

Sute de copii au fost ținuți în unitate dincolo de limita impusă de instanță, potrivit unui raport depus în decembrie de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) într-un proces federal în curs de desfășurare.

ICE, criticat pentru modul cum a decurs reținerea

Preșcolarul Liam Ramos și tatăl său au fost reținuți în timp ce se aflau în fața casei lor, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, directorul districtului școlar din Columbia Heights, o suburbie a orașului Minneapolis.

Un agent ICE l-a scos pe Liam din mașină, l-a condus pe băiat la ușa din față și i-a spus să bată la ușă și să ceară să fie lăsat să intre, „pentru a vedea dacă mai era cineva acasă – practic folosind un copil de cinci ani ca momeală”, a declarat inspectorul școlar într-un comunicat.

Reținerea copilului de 5 ani, și a tatălui său, Adrian Alexander Conejo Arias, în Minnesota, marți, a devenit un alt motiv de protest privind politica anti-imigrația a administrației Trump. Oficialii guvernamentali, avocatul familiei și vecinii oferă versiuni contradictorii dacă părinților li s-a oferit posibilitatea adecvată de a lăsa copilul în grija altcuiva.

Reținerea copilului este doar unul dintre o serie de incidente care a tulburat SUA și a înăsprit criticile asupra modului în care interveni agenții federali pentru imigrări (ICE). Sâmbătă, la Minneapolis, un ofițer federal de imigrări a împușcat mortal un bărbat, atrăgând sute de protestatari pe străzi și amplificand tensiunile într-un oraș deja zguduit de o altă împușcătură fatală cu câteva săptămâni în urmă.