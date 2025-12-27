Sari direct la conținut
Unde nu a avut voie să meargă Mirabela Grădinaru, imediat ce Nicușor Dan a fost ales președintele României

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Foto: Totul despre mame
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că viața cuplului nu s-a schimbat foarte mult după scurtinul din luna mai, însă a întâmpinat o restricție temporară din cauza noii poziții oficiale a fostului primar general al Bucureștiului.

Întrebată cum a reușit să păstreze conduita cu care este obișnuită imediat după ce Nicușor Dan a devenit șeful statului, Grădinaru a subliniat că viața nu i s-a schimbat radical, păstrându-și tabieturile.

„Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 – 3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a declarat Grădinaru, citată de site-ul televiziunii Digi24.

Înainte de Crăciun, Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun și colindători la Palatul Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut sărbătorile de Crăciun la munte, în județul Brașov, unde a vizitat și satul Ileni, localitatea de origine a bunicilor săi, conform News.ro.

Șeful statului a fost surprins în imagini publicate de comunitatea locală, în timp ce vizita Muzeul din Ileni, însoțit de fiica sa.

