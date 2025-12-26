VIDEO Imagini inedite cu Nicușor Dan petrecând Crăciunul la munte: „Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!”

Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut sărbătorile de Crăciun la munte, în județul Brașov, unde a vizitat și satul Ileni, localitatea de origine a bunicilor săi, conform News.ro. Șeful statului a fost surprins în imagini publicate de comunitatea locală, în timp ce vizita Muzeul din Ileni, însoțit de fiica sa.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a comunității din Ileni, Nicușor Dan a fost întâmpinat de localnici cu o colindă tradițională.

„L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris aceștia.

Localnicii au distribuit și imagini de la sosirea președintelui la muzeu, unde a fost întâmpinat cu versurile „Frunză verde de frifoi, președintele-i la noi!”.

În fotografii, șeful statului apare alături de fiica sa, cei doi fiind colindați de săteni.

„Întoarcere acasă, ca fiu al satului”

Într-un mesaj separat, comunitatea din Ileni a transmis că vizita a avut loc în seara de Crăciun.

„Seara de Crăciun a adus bucurie în Satul Ileni. Vizita domnului preşedinte Nicuşor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoţionat şi ne-a onorat. A fost o întoarcere acasă, ca fiu al satului, un moment care ne-a reamintit că legătura cu locurile natale rămâne vie, indiferent de drumurile vieţii”, au mai transmis localnicii.

„Vă mulţumim pentru că aţi revenit acasă şi pentru că purtaţi Ileniul cu dumneavoastră”, au mai transmis locuitorii din satul bunicilor preşedintelui.