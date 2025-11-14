Unde poți vedea Picasso în București? La Art Safari, în noua expoziție „Farmecul Antichității: Comori de artă din colecțiile Intesa Sanpaolo”, care se deschide în 13 noiembrie

Art Safari anunță deschiderea expoziției „Farmecul Antichității: Comori de artă din colecțiile Intesa Sanpaolo”, joi, 13 noiembrie, prezentând o selecție de opere remarcabile dintr-o colecție vastă, alese pentru valoarea lor artistică și frumusețe.

Printre acestea se numără capodopera „Pictorul și modelul său în aer liber” (1963), semnată de Pablo Picasso, precum și „Capriccio cu biserică gotică și lagună” (cca. 1720–1721), de Il Canaletto. Alte nume mari ale expoziției: Giovanni Paolo Panini, Pieter van Bredael, Jan Frans van Bloemen, Giovanni Ghisolfi, Carlo Labruzzi, Vincenzo Martinelli sau Lord Mancini (Francesco Mancini).

Pablo Picasso vizitează orașul roman Pompei în martie 1917, fiind impresionat de frescele antice. Descoperirea orașului îngropat la poalele Vezuviului îl inspiră, iar această fascinație pentru moștenirea lumii antice prinde viață astăzi la Art Safari, unde vizitatorii pot descoperi felul inedit în care este explorată una dintre cele mai fascinante teme din istoria artei și a gustului artistic: Antichitatea, privită ca model absolut al frumuseții ideale.

Maestrul Il Canaletto, renumit pentru sensibilitatea cu care surprinde atmosfera venețiană, devine încă din tinerețe reprezentant al genului pictural numit veduta (picturi foarte detaliate cu peisaje citadine). Opera expusă la Art Safari surprinde farmecul misterios al Veneției, văzută parcă prin vis, la limita dintre real și basm.

Curator: Fernando Mazzocca, arhitectură expozițională: Diana Nicolaie, coordonator: Monica Dumitru. Expoziția este realizată în parteneriat cu Istituto Italiano di Cultura Bucarest.

Pallady, Matisse și Enescu, parte din programul expozițional

Ediția curentă a celui mai iubit eveniment dedicat artei din România, Art Safari, este pe final. Acest sezon expozițional mai poate fi vizitat până pe 14 decembrie, la Palatul Dacia-România de pe Lipscani 18-20.

Și capodopere de Henri Matisse sunt expuse pentru prima dată în țara noastră, în urma unui împrumut istoric pe care Art Safari l-a obținut în parteneriat cu două dintre cele mai importante muzee din Paris: Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord. Aceste opere sunt expuse în expoziția dedicată lui Theodor Pallady – Paris Pallady.

Art Safari aduce în atenția publicului și viața și creația compozitorului George Enescu printr-o expoziție specială, eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu – Enescu și Minotaurul. Iar expoziția Young Blood 5.0. Hello, Math! prezintă noul val de artiști contemporani. Programul complet al expozițiilor este disponibil aici.

Art Safari propune și o serie de evenimente speciale, cu tururi ghidate, pe timp de zi sau pe timp de noapte, ateliere de artă, atât pentru adulți, cât și pentru copii, dar și ateliere dedicate bebelușilor organizate împreună cu Opera Comică pentru copii.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat aici.

Despre Art Safari

Art Safari, susținut de Lidl, George, Glo, Rompetrol, Porsche, Kinder, Peroni, Edenred România este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 17-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 16 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

