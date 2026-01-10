Unde spune Traian Băsescu că Nicușor Dan „face o mare greșeală”. „Este într-o capcană”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la România TV, că actualul șef al statului va comite „o mare greșeală” dacă va prezenta raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, deoarece „nu era treaba lui” să facă un astfel de demers, transmite News.ro.

Băsescu a spus că Nicușor Dan nu a avut nicio implicare în prezidențialele din 2024, însă „cineva i-a pus problema în brațe și dânsul a luat-o”.

„Unde cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt – să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024. Ce treabă are preşedintele Nicuşor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui”, a declarat fostul președinte.

În opinia lui Traian Băsescu, odată ce a fost validat în funcția de președinte, Nicușor Dan trebuia să ceară Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) „stenogramele şi toate documentele şedinţei în care s-a dezbătut problema”, iar apoi să le ofere procurorului general pentru a începe ancheta cu privire la anularea alegerilor.

El crede că „e foarte bine şi din punct de vedere al imaginii în afara ţării” dacă de cazul anulării alegerilor se ocupă „instituțiile abilitate”, nu politicienii.

„Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la preşedinte obligaţia de a da răspunsuri, în primul rând, nu va convinge pe nimeni şi, în al doilea rând, va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve şi nu instituţiile statului, în astfel de situaţii. Discutăm de încălcarea gravă a Constituţiei când discutăm de anulat alegeri”, a explicat Băsescu, care a reliefat și importanța cooperării dintre structurile de securitate și procurori.

În 3 decembrie, răspunzând la întrebările reporterilor, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat public „poate la sfârşit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”.