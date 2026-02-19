Unde va merge Donald Trump imediat după summitul Consiliului pentru Pace de la Washington

Președintele Donald Trump va susține joi în statul Georgia, după încheierea summitului Consiliului pentru Pace la care va participa și președintele Nicușor Dan, cea mai recentă dintr-o serie de discursuri economice pentru a-i convinge pe alegători că administrația sa va reduce prețurile la bunurile de consum înaintea alegerilor din noiembrie pentru Congres, arată Reuters.

Summitul Consiliului pentru Pace va avea loc joi la Washington de la ora locală 08:40, ora României 15:40, potrivit Administrației Prezidențiale de la București. Principalele informații vor fi transmise LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.

Trump a câștigat alegerile din noiembrie 2024 în mare parte datorită promisiunii sale de a reduce inflația, însă sondajele de opinie arată că s-a confruntat cu dificultăți în a-i convinge pe americani că face progrese în scăderea prețurilor ridicate.

Nemulțumirea alegătorilor față de costul vieții a apărut ca o amenințare la adresa controlului republican asupra Congresului înaintea alegerilor din noiembrie, când SUA vor organiza așa-zise alegeri la jumătate de mandat („midterms”).

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, le-a declarat miercuri jurnaliștilor că discursul pe care Trump îl va susține la Rome, în statul Georgia, va evidenția planurile sale „de a face viața accesibilă pentru oamenii care muncesc”.

Deși Trump nu se află pe buletinul de vot în noiembrie, el a devenit principalul purtător de mesaj al partidului său în privința costului vieții. Reuters notează însă că discursurile sale recente despre economie au fost, uneori, dezlânate, lipsite de coerență tematică și au recunoscut rareori presiunea pe care mulți americani spun că încă o resimt la cumpărături.

Dificultăți pe plan intern pentru Donald Trump

Într-o analiză Reuters realizată luna aceasta asupra a cinci discursuri despre economie pe care Trump le-a susținut din decembrie 2025 încoace, acesta a afirmat de aproape 20 de ori că inflația a fost învinsă sau a scăzut semnificativ și a spus de aproape 30 de ori că prețurile sunt în scădere – afirmații care contrazic datele economice și experiența zilnică a alegătorilor.

Rata anuală generală a inflației în SUA a fost de 2,4% în ianuarie, în scădere față de 2,7% în decembrie. Însă inflația alimentară a fost de aproape 3% în ultimul an, ceea ce înseamnă că americanii plătesc mai mult pentru produsele de bază, în timp ce costurile locuințelor au crescut și ele.

Strategii republicani au declarat pentru Reuters că mesajele contradictorii ale lui Trump pe un subiect care îi nemulțumește pe alegători riscă să creeze un deficit de credibilitate pentru el și pentru Partidul Republican înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului.

Republicanii dețin o majoritate extrem de fragilă în Camera Reprezentanților a SUA și riscă să o piardă, în timp ce democrații au nevoie de un câștig net de patru locuri pentru a recâștiga Senatul – o sarcină mai dificilă, având în vedere numărul de mandate pe care trebuie de asemenea să le apere.

Trump merge în Georgia înaintea unor alegeri cheie

Rata de aprobare a lui Trump în rândul alegătorilor pe gestionarea economiei este de 34%, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos publicat săptămâna aceasta, în scădere de la 36% luna trecută. Aproximativ 57% dintre respondenți dezaprobă modul în care își îndeplinește atribuțiile în domeniul economic.

Trump își va susține discursul din Georgia într-un district profund conservator care a fost reprezentat de Marjorie Taylor Greene. Fostă susținătoare puternică a lui Trump, Greene a demisionat din Congres în ianuarie, după o ruptură turbulentă cu președintele.

Un scrutin special pentru ocuparea locului lăsat vacant de Greene va avea loc pe 10 martie.

Trump a susținut candidatura unui procuror local în încercarea de a reduce numărul competitorilor, însă sprijinul său nu i-a descurajat pe alți 14 republicani să intre în cursă, transformând competiția într-un test, în an electoral, al influenței lui Trump asupra mișcării sale „Make America Great Again”.