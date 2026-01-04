Sari direct la conținut
Profit.ro

„Unele companii vor dispărea de pe piață”. Cele mai profitabile companii din industria auto: Asia – față în față cu Europa și SUA

  • Profit.ro
HotNews.ro
„Unele companii vor dispărea de pe piață”. Cele mai profitabile companii din industria auto: Asia – față în față cu Europa și SUA
Masini (foto Ditto / ImageSource / Profimedia)

Cele mai mari companii auto din lume s-au confruntat cu o reducere vizibilă a profiturilor în 2025, din motive care țin de contextul pieței, de creșterea costurilor și inclusiv de tranziția la propulsia electrică. Liderul profitabilității a rămas Toyota, dar cele mai mari câștiguri nete din industria auto au fost obținute de o companie europeană, relevă analiza Profit.ro.

Citește mai mult la profit.ro

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro