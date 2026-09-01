Ungaria a declanșat o anchetă la Eximbank

Autoritățile de la Budapesta au deschis o anchetă penală privind presupuse abuzuri la Eximbank, bancă deținută de statul ungar, într-un nou demers al guvernului premierului Peter Magyar de a investiga presupuse acte de corupție comise în timpul administrației anterioare a lui Viktor Orban, transmite Reuters.

Poliția a anunțat marți că anchetează patru cazuri legate de Eximbank, sub suspiciunea de abuz în serviciu și gestionare defectuoasă, inclusiv un împrumut de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord. Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri depuse luna trecută de Ministerul Economiei, în urma unui audit al băncii.

Eximbank este banca Ungariei pentru comerț internațional și investiții străine, ea neavând nicio legătură cu banca omonimă din România care și-a schimbat numele în Exim Banca Românească în 2022.

Anchetatorii ungari au preluat luni mii de pagini de documente interne ale Ministerului Economiei pentru a sprijini ancheta, potrivit unui comunicat al poliției.

„Acestea sunt documente obținute în cursul anchetei interne, care oferă date suplimentare pentru investigarea faptelor sesizate”, se arată în comunicat.

Eximbank, care s-a aflat sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe până când responsabilitatea a fost transferată Ministerului Economiei în iunie 2022, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Ce a spus premierul Ungariei legat de împrumuturile acordate de Eximbank

Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai fostului premier Viktor Orban în urma alegerilor din aprilie, s-a angajat să combată ceea ce el afirmă că a fost o corupție răspândită în timpul guvernării precedente. Orban a negat acuzațiile.

În iulie, Ministerul Economiei a înaintat poliției patru cazuri legate de Eximbank, inclusiv împrumutul acordat Macedoniei de Nord, care avea o rată a dobânzii de 3,25% și o garanție integrală din partea statului.

Magyar a declarat luna trecută că împrumutul ar fi putut deturna fonduri destinate sprijinirii companiilor ungare pentru a consolida poziția unui aliat politic străin al lui Orban și pentru a aduce beneficii unor companii apropiate de fostul guvern.

Premierul a precizat că un alt caz se referă la un proiect de infrastructură din Africa, pentru care Eximbank și Banca de Dezvoltare a Ungariei au oferit o garanție de finanțare în valoare de 126 de miliarde de forinți (398 de milioane de dolari).